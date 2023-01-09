آمریکا: توافق هسته ای با ایران در حال حاضر در اولویت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا از بررسی آنچه «تهدیدات ایران» نامید در جریان سفرش به سرزمین‌های اشغالی فلسطین خبر داد.

بر اساس این گزارش، سالیوان در گفتگو با خبرنگاران در جریان سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به مکزیک گفت: دولت آمریکا توضیح داده است که توافق هسته‌ای با ایران در حال حاضر در اولویت نیست.

وی در عین حال مدعی شد: دولت آمریکا همچنان معتقد است که دیپلماسی مناسب‌ترین راه برای تضمین جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

سالیوان افزود: دولت بایدن از فرصت ارتباط با دولت جدید اسرائیل پیرامون این موضوع برخوردار خواهد بود و برای حل و فصل هرگونه اختلافات بین خود پیرامون تاکتیک‌ها تلاش خواهیم کرد.

مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین از سفر خود به سرزمین‌های اشغالی خبر داد اما به تاریخ این سفر اشاره‌ای نکرد.

این در حالی است که «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم پیش از این اعلام کرده بود که واشنگتن احیای توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام را از دستور کار خارج کرده و بر مقابله با همکاری نظامی بین ایران و روسیه تمرکز دارد.

بر اساس این گزارش، پرایس گفت: برنامه جامع اقدام مشترک از چند ماه پیش تا کنون از دستور کار خارج شده است.

وی با گرفتن ژست حمایت از مردم ایران، افزود: در حال حاضر آنچه در رأس دستور کار ما قرار دارد انجام هر کاری برای حمایت از حقوق مردم ایران و مقابله با همکاری نظامی-فناوری فزاینده بین ایران و روسیه است.

«محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پیش از این آمریکا را به بهانه تراشی قبل از پایان مذاکرات غیرمستقیم بر سر برجام متهم کرده و گفته بود: همه متن‌ها حدود ۵ ماه پیش نوشته شده بود، اما این واشنگتن بود که در آخرین لحظات مانع تراشی کرد و بهانه گرفت.