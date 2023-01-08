توافق هسته ای مدت هاست از دستور کار دولت آمریکا خارج شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» در گزارشی نوشت: دولت آمریکا در حال برقراری تماس‌های آرام با ایران در زمینه مسائل مختلف است و امکان بررسی احتمالات توافق محدود با ایران در زمینه هسته‌ای وجود دارد.

بر اساس گزارش این روزنامه، طبق آنچه که از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده است، بازگشت به نسخه اصلی توافق هسته‌ای که سال ۲۰۱۵ به امضا رسید، در این مرحله موضوعیت ندارد.

«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص به اسرائیل هیوم گفت: ما راه‌هایی را برای برقراری ارتباط با ایران در مورد چند موضوع نگران‌کننده از جمله موضوع آزادی شهروندان آمریکایی که در آنجا بازداشت شده‌اند، در اختیار داریم.

وی همچنین افزود: ماه‌هاست که توافق هسته‌ای در دستور کار واشنگتن قرار ندارد. ما بر این موضوع تمرکز نمی‌کنیم، بلکه تمرکز ما بر مشارکت نظامی رو به رشد تهران و مسکو و جنگ روسیه در اوکراین است.

«اسرائیل هیوم» همچنین اشاره کرد که «دولت آمریکا از پاسخ دادن به سؤالاتی مبنی بر اینکه آیا در حال انجام مذاکرات محرمانه با ایران درباره سایر فرمول‌های توافق یا فرمول‌های توافق جایگزین است، طفره رفته است».

گزارش این روزنامه صهیونیستی در حالی است که کاخ سفید نیز اواخر ماه گذشته اعلام کرد که توافق هسته‌ای در حال حاضر کانون توجه واشنگتن نیست و در حال حاضر هیچ پیشرفتی در روند توافق هسته‌ای وجود ندارد و هیچ پیشرفتی نیز در آینده نزدیک تصور نمی‌شود.

از سوی دیگر، «علی باقری کنی» معاون وزیر امور خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد در مذاکرات وین، تأکید کرد که مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای ادامه دارد و متوقف نشده است و عدم انتشار اطلاعات مربوط به آن، به علت پیگیری جدی مسائل است.

«محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز آمریکا را به بهانه تراشی قبل از پایان مذاکرات غیرمستقیم بر سر برجام متهم کرد و گفت: همه متن‌ها حدود ۵ ماه پیش نوشته شده بود، اما این واشنگتن بود که در آخرین لحظات مانع تراشی کرد و بهانه گرفت.