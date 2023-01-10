به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به فلسطینی ها درباره پیگیری موضوع شکایت از رژیم صهیونیستی در دادگاه کیفری بین المللی (لاهه)، هشدار داد.

وی در این باره مدعی شد: بخشی از مخالفت ما در این زمینه به این مساله مربوط می شود که پیگیری این موضوع در دادگاه کیفری بین المللی به افزایش تنش ها منجر می شود.

ند پرایس در ادامه از تلاش واشنگتن برای پیشبرد روند راه حل دو دولتی سخن گفت و اعلام کرد پیگیری طرح شکایت از رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه مانع از این تحقق این هدف می شود.

وی همچنین از اقدام احتمالی رژیم صهیونیستی در زمینه اعمال تحریم های جدید علیه فلسطینی ها انتقاد کرد و این مساله را موجب افزایش تنش ها در اراضی اشغالی دانست.

گفتنی است آمریکا همواره در مساله فلسطین در راستای حفظ منافع رژیم صهیونیستی عمل می کند و از اقداماتی که به تضعیف جایگاه صهیونیست ها در منطقه منجر می شود، جلوگیری می کند. نقش واشنگتن در مساله فلسطین نیز همواره مانع تراشی برای فلسطینی ها در راستای استمرار جنایات رژیم صهیونیستی بوده است.