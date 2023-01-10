تالاب کانی برازان مهاباد احیا شد

فاروق سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال زراعی و پس از بارش‌های اخیر قسمت‌های زیادی از تالاب که دچار کم آبی شده بود احیا شده است، افزود: امسال نسبت به مدت مشابه پار سال میزان آب این تالاب یک میلیون متر مکعب افزایش داشته است.

وی ادامه داد: بارش‌های زمستانی، آب تالاب بین المللی کانی برازان مهاباد را یک میلیون متر مکعب افزایش داد و مامن بیش از ۳۰ هزار بال پرنده برای زمستان گذرانی شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: در حال حاضر بیشتر از ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب آب در نخستین سایت پرنده نگری کشور تخمین زده شده است

سلیمانی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ هزار قطعه پرنده در مهاجرت زمستانی وارد کانی برازان شده اند، گفت: پرندگان مهاجر تا اواخر اسفند، میهمان کانی برازان هستند.

وی ادامه داد: با رهاسازی آب از سد مهاباد و احیای چشمه‌های تامین کننده آب تالاب بین المللی کانی‌برازان، وضعیت آبی این تالاب مطلوب است و پرندگان مهاجر و بومی در محدوده ۱۰۰ هکتاری از وسعت کانی‌برازان که آب از عمق کافی برخوردار است دیده می‌شوند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست مهاباد در ادامه گفت: کارشناسان این اداره در پایش‌های خود، دسته‌ای ۱۰ تایی از قوهای مهاجر را در تالاب بین المللی کانی‌برازان این شهرستان مشاهده کردند.

سلیمانی اظهار کرد: این قوهای مهاجر در ادامه مسیر کوچ خود به مناطق جنوبی و به منظور استراحت و تغذیه وارد این تالاب شدند و پیش بینی می شود طی روزهای آینده کوچ خود را ادامه دهند.

وی اضافه کرد: حضور قوهای مهاجر در تالاب کانی برازان نشان‌دهنده وضعیت مطلوب این تالاب از نظر آب، دسترسی به غذا و وجود امنیت کامل در آن است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: کارشناسان این اداره علاوه بر قوهای مهاجر، کلنی ۴۵۰ قطعه ای از غازهای خاکستری، تعدادی از گونه‌های در معرض انقراض از جمله اردک سرسفید و اردک مرمری و انواع پرندگان مهاجر دیگر شامل چنگر، اردک نوک پهن، اردک سرسبز، گیلار، فلامینگو و تنجه را در این تالاب مشاهده کرده بودند.

تالاب بین المللی کانی برازان با مساحت هزار و ۵۰ هکتار در جنوب دریاچه ارومیه و ۳۰ کیلومتری مهاباد واقع شده و به عنوان بیست و چهارمین تالاب کشور در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است و به عنوان یکی از تالاب های اقماری دریاچه ارومیه و نخستین پناهگاه حیات وحش آذربایجان غربی از تالاب‌های زیبا و مهم این استان به شمار می‌رود.

این تالاب که با مساحت حوضه آبریز چهار هزار و ۱۰ هکتار تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد از با ارزش ترین زیستگاه‌های انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر و بومی در شمال غرب کشور به شمار می‌رود که همچون نگینی فیروزه‌ای همه ساله در فصول مختلف سال میزبان هزاران پرنده مهاجر و بومی است.