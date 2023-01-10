بیانیه شورای هیئات مذهبی البرز در محکومیت توهین نشریه فرانسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هیئات مذهبی و تشکل‌های مردمی استان البرز در محکومیت توهین نشریه فرانسوی به مقام عظمای ولایت بیانیه‌ای صادر کرد. در متن این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ / اعراف ١۵٧

توهین چندباره نشریه صهیونیستی شارلی ابدو فرانسه به مقدسات اسلامی که با پشتیبانی و هدایت جبهه استکبار و صهیونیسم بین الملل همراه بوده است، این بار نوک پیکان خود را متوجه ساحت مقدس مقام عظمای ولایت و نیابت ولی الله الأعظم امام خامنه ای ادام الله ظله کرد.

عجز و سستی این بیت عنکبوت در مقابل عظمت، صلابت و اقتدار روزافزون امام مسلمین و امت یکپارچه مقاومت در جایی نمایان می‌شود که این نشریه صریحاً اعتراف می‌کند که این حرکت مذبوحانه در جهت حمایت از مردان و زنانی که در ایران اسلامی، در مقابل حکومت دینی به میدان آمده‌اند، است. این موضع کفر جهانی بار دیگر پرده از نیات پلید و خباثت آلود آنها برداشته و تکلیف عموم امت حزب الله را روشن کرد.

ابراز برائت و انزجار نسبت به اهانت کنندگان به مقام ولایت و امامت جامعه اسلامی وظیفه هر آزاده مؤمن و غیرت ورز مسلمان است، فریضه‌ای که از ناحیه خدای متعال بدان امر شده‌ایم. اذن مقابله و جهاد با هتک کنندگان حریم مقدسات توحیدی در سوره حج آیه ۳۹ و ۴۰ نقشه راه امت اسلامی است.

اینک ما هیئات مذهبی، تشکل‌ها و مجموعه‌ها منتسب به دین حنیف ابراهیمی و محمدی و مکتب فاخر تشیع این اقدام شنیع را محکوم کرده، غفلت و گذشت در قبال آن را به هیچ وجه جایز ندانسته و آمادگی خویش را برای مبارزه همه جانبه با جبهه کفر به امر امام مسلمین مقام معظم رهبری دام ظله اعلام می‌داریم.