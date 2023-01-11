امیرکبیر و سردار سلیمانی بازسازی کنندگان هویت ایرانی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی نجفی شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر اظهار داشت: دوران امیرکبیر در واقع یک دوره و زمانه انحطاط بوده است و کشور با شاهی جوان که به دنبال شهوات خود بوده، روبرو بوده است و کشور دخالت روسیه را در آن دوران تجربه کرد.

وی با تاکید بر اینکه امیرکبیر در مقابل زیاده خواهی ها ایستاد و اجازه جدا شدن یک وجب از خاک ایران را نداد، گفت: امیرکبیر به واسطه شخصیت بزرگ خود به اسطوره‌ای در کشور تبدیل شده است.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: شخصیت‌های بزرگ نشاندهنده یک عظمت هستند، سردار سلیمانی به عنوان یک اسطوره و شخصیت بزرگ در زمانی حضور داشت، که کشور دارای یک رهبر بزرگ بود، اما سوال اینجاست امیرکبیر که دوران انحطاط زیست کرده، از کجا برخاسته است؟ پاسخ این است که چنین شخصیت‌هایی از خاک خاصلخیز ایران بلند می‌شوند و این بزرگی، در واقع نشان از بزرگی ملت ایران دارد.

وی با بیان اینکه امیرکبیر وابسته به جریان روحانیت و مرجعیت شیعه است، گفت: امیرکبیر در واقع وابسته به جریان سنت وزارت در ایران است، این سنت، سنتی بزرگ است ولی متأسفانه به دلیل فضای پس از مشروطیت در ایران، سنت وزارت به آرامی محو شد در حالی که به جای نسخه‌های غربی، باید به نسخه بومی توجه داشت و قابل قبول نیست که در دهه چهارم و پنجم انقلاب اسلامی با برخی سنت‌ها فاصله بگیریم. امیرکبیر این سنت را حفظ کرد، همچنین این شخصیت بزرگ سنت موازنه مثبت و موازنه منفی را نیز دنبال کرد که جمهوری اسلامی آن را به اوج رساند.

نجفی تاکید کرد: در تاریخ کشور یک موازنه منفی را شاهد هستیم که شروع آن در دوران عباس میرزاست و در مقابل این موازنه منفی، موازنه مثبت قرار دارد که معنای آن قدرت دادن به دیگر کشورهاست تا با کشور کاری نداشته باشند که در واقع این سیاست دوگانه عین خیانت است، اما در جمهوری اسلامی این سیاست‌ها به شعار نه شرقی، نه غربی تبدیل شد و امیرکبیر در این جریان کاملاً دیده می‌شود که قهرمان واقعی جمله ما می‌توانیم به شمار می‌رود و سردار سلیمانی نیز مصداق این جمله محسوب می‌شود و نشان داد که انسانی قوی است.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی گفت: برخی از شخصیت‌ها مانند امیرکبیر و سردار سلیمانی در واقع بازسازی کنندگان هویت هستند.

وی افزود: در دوران امیرکبیر شاهد یک احساس تحقیرکننده در ماجرای ترکمانچای بودیم که این امر باعث باب شدن مکتب بابیه شد، در واقع زمانی که جامعه احساس حقارت می‌کرد جریانات بابیه شکل گرفت.

نجفی با بیان اینکه امیرکبیر در واقع مبتکر اقتصاد مقاومتی و حتی مهندسی معکوس محسوب می‌شود، گفت: اسطوره‌ها ویژگی‌هایی دارند که می‌توانند جریان‌های تاریخ را معکوس کنند و به جامعه حس شجاعت و ما می‌توانیم بدهند و این اتفاق در دوره‌های مختلف در شخصیت برخی افراد ظهور می‌کند.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به تشابهات بین شهادت سردار سلیمانی و امیرکبیر بیان کرد: مردم اجازه ندادند که جزئیات زندگی این شخصیت فراموش شود. شخصیت‌هایی چون امیرکبیر و سردار سلیمانی، بین نسلی هستند و زندگی و منش آنها به نسل‌های مختلف منتقل می‌شود، البته در زمان کنونی کشور دارای رهبری فرزانه است، دوران اعتلایی را تجربه می‌کنیم و لایه‌های تمدنی کشور در حال رشد است.