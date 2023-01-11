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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۹:۴۸

در دومین سفر هیئت دولت به استان یزد؛

رئیس جمهور در ۴ شهرستان استان یزد حضور می‌یابد

رئیس جمهور در ۴ شهرستان استان یزد حضور می‌یابد

یزد- حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در دومین سفر خود به یزد، در چهار شهرستان این استان حضور می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان‌های یزد، مهریز، بافق و خاتم، مقصد سفرهای شهرستانی رئیس جمهور به استان یزد است.

رئیسی در شهرستان یزد پروژه عظیم انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران همچنین نخستین طرح ویلایی نهضت ملی مسکن را بهره برداری می‌کند.

وی همچنین با حضور در شهرستان مهریز، پروژه مسکن پردیس زندگی را افتتاح می‌کند.

رئیس جمهور همچنین در سفر به شهرستان خاتم، ضمن حضور در جمع مردم این شهرستان، از بیمارستان آیت الله خاتمی بازدید می‌کند.

رئیسی همچنین با حضور در شهرستان بافق، از یک پروژه بزرگ فولادی بهره برداری می‌کند.

کد مطلب 5679324

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    نظرات

    • حسین دهستانی اردکانی IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      4 6
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      حقیقتا بایستی تواضع و تخصص را در محضر ایشان بخش کنیم؟!!؟!؟!
    • سید‌هادی‌عاصی علوی‌تفتی IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      5 4
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      سلام.خدا‌قوت. کمبود نقدینگی.در‌کشور.از‌نبودن‌درامد کافی.در‌کشور‌است.باید‌بیکاری‌را‌کاهش‌ بدهیم.تا‌با‌چرخش‌مالی‌در‌نظام‌بانکی. چرخش سرمایه.بین‌کارگر‌و‌کارفرما بوجود آید.همت عالی با توکل به خدا. و همکاری‌.همیاری‌همه جمعیت‌کشور. مشکلات معیشتی.و اقتصادی حل خواهد شد..ان‌شاءالله. ارز‌.آور باشیم.
    • IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      7 15
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      سلام.دست خداوند همراهت باد ای سلاله حضرت زهرا
    • احمدعبداللهی IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      سلام.حضور قدوم مبارک سید اولاد پیغمبر به خاتم وهرات پربرکت وخیرباشد.
    • ناشناس IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      که چی بشه میخواد دردی از مردم دوا کند مثل ساخت خونه هاش میشه که دوسال از دولتش گذشته هنوز ادعا ساخت چهار میلیون مسکن میکنه یا مثل وارد کردن ماشین میشه ماشین پانصد میلیونی تو بازار جهانی تو ایران میشه بالای دومیلیارد جناب رئیس جمهور فکرش رو نمیکنه که فقط اینا به درد طبقه مرفه میخورن مردم عادی بیچاره

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