به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان‌های یزد، مهریز، بافق و خاتم، مقصد سفرهای شهرستانی رئیس جمهور به استان یزد است.

رئیسی در شهرستان یزد پروژه عظیم انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران همچنین نخستین طرح ویلایی نهضت ملی مسکن را بهره برداری می‌کند.

وی همچنین با حضور در شهرستان مهریز، پروژه مسکن پردیس زندگی را افتتاح می‌کند.

رئیس جمهور همچنین در سفر به شهرستان خاتم، ضمن حضور در جمع مردم این شهرستان، از بیمارستان آیت الله خاتمی بازدید می‌کند.

رئیسی همچنین با حضور در شهرستان بافق، از یک پروژه بزرگ فولادی بهره برداری می‌کند.