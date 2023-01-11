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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۵۷

برای اولین بار اجرایی می شود؛

اعطای جایزه ملی به برترین دانشگاه در حوزه جذب دانشجویان بین الملل

اعطای جایزه ملی به برترین دانشگاه در حوزه جذب دانشجویان بین الملل

نخستین جشنواره «جایزه ملی دانشگاه و انتخاب برترین‌ها در حوزه جذب دانشجویان بین‌الملل» به همت اداره کل امور دانشجویان بین‌المللی سازمان امور دانشجویان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، اداره کل امور دانشجویان بین‌المللی، با هدف پاسداشت تلاش دانشگاه‌ها در خصوص جذب، پذیرش و تربیت دانشجویان بین‌المللی و به منظور رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در این حوزه، برای اولین بار در سطح کشور اقدام به برگزاری جشنواره "جایزه ملی دانشگاه و انتخاب برترین‌ها در حوزه جذب دانشجویان بین‌الملل" می‌نماید.

به همین منظور برترین دانشگاه در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، برترین اداره امور بین المللی، برترین اداره امور کنسولی، برترین مؤسسه جذب دانشجویان، برترین کارشناس حوزه امور دانشجویان بین‌المللی و برترین تارنما اطلاع رسانی انتخاب و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

همچنین جایزه ملی برای اولین بار به دانشگاه برتر در حوزه جذب و پذیرش دانشجویان بین المللی اهدا خواهد شد.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ فرصت دارند با مراجعه به سایت این جشنواره نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات خود جهت شرکت در این رویداد ملی اقدام کنند.

کد مطلب 5679443
زهرا سیفی

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