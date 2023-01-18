مهلت ثبت نام انتخاب دانشگاه برتر در جذب دانشجویان خارجی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، طبق اعلام اداره کل امور دانشجویان بین‌المللی، مهلت ثبت‌نام در جشنواره «جایزه ملی دانشگاه و انتخاب برترین‌ها در حوزه جذب دانشجویان بین‌الملل» تمدید شد.

بر این اساس کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور تا ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ فرصت دارند با مراجعه به سایت این جشنواره نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات خود جهت شرکت در این رویداد ملی اقدام نمایند. برای ورود به سایت جشنواره اینجا کلیک کنید.

جشنواره «جایزه ملی دانشگاه و انتخاب برترین‌ها در حوزه جذب دانشجویان بین‌الملل» با هدف پاسداشت تلاش دانشگاه‌ها در خصوص جذب، پذیرش و تربیت دانشجویان بین‌المللی و به منظور رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در این حوزه، برای اولین بار در سطح کشور برگزار می‌شود.

در این راستا برترین دانشگاه در حوزه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، برترین اداره امور بین‌المللی، برترین اداره امور کنسولی، برترین موسسه جذب دانشجویان، برترین کارشناس حوزه امور دانشجویان بین‌المللی و برترین تارنما اطلاع رسانی انتخاب و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

جایزه ملی برای اولین بار به دانشگاه برتر در حوزه جذب و پذیرش دانشجویان بین المللی اهدا خواهد شد.