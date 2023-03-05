به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، محمد جواد سلمانپور معاون بورس و امور دانشجویان بینالمللی سازمان امور دانشجویان درباره اولین جشنواره جذب دانشجویان بینالمللی گفت: اداره کل امور دانشجویان بینالمللی سازمان امور دانشجویان با هدف گفتمان سازی در حوزه جذب دانشجویان بینالمللی، معرفی ظرفیتهای آموزش عالی کشور جهت تحصیل، ایجاد موازنه در جریان مهاجرتهای علمی دانشجویی و شبکهسازی برای گسترش زیست بوم کنشگران جذب دانشجویان بینالمللی اقدام به برگزاری جشنواره جذب دانشجویان بینالمللی کرده است.
معاون بورس و امور دانشجویان بینالمللی ادامه داد: جشنواره جذب دانشجویان بین المللی در راستای تحقق مرجعیت علمی و گسترش و دیپلم دیپلماسی علمی دانشجوی با پنج رکن اساسی۱- اعطای جایزه ملی دانشگاههای برتر «جایزه ملی ثریا»، ۲- تقدیر از دانشگاههای موفق در جذب دانشجویان بینالمللی، ۳- تجلیل از برترین ها در امور دانشجویان بین المللی، ۴- همایش الگوها و ساز و کارهای اجرایی جذب دانشجویان بینالمللی در ایران و ۵- بخش نمایشگاهی، ویژه جشنواره برنامهریزی شده است.
سلمانپور با بیان اینکه تحقق مرجعیت علمی کشور از مسیر جذب دانشجویان بینالمللی میگذارد؛ اظهارکرد: این جشنواره فرصتی برای مشارکت فعال دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگاههای سراسر کشور است تا با درک عمیقتر نسبت به موضوع جذب دانشجویان بینالمللی، معرفی مزیتها، عرضه دستاوردهای خود و افزایش همکاری میان فعالان حوزه جذب دانشجویان بینالمللی، مسیر کسب جایگاه واقعی نظام آموزش عالی در سطح بین الملل و تحقق مرجعیت علمی بیش از گذشته فراهم شود.
وی تصریح کرد: در این جشنواره علاوه بر تقدیر از برترین دانشگاهها در حوزه دانشجویان بینالمللی از برترین اداره امور بینالمللی، برترین اداره امور کنسولی، برترین مؤسسه جذب دانشجویان بینالمللی، برترین تارنمای اطلاع رسانی و برترین مرکز آزفا نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.
معاون بورس و امور دانشجویان بینالمللی درباره زمان و مکان برگزاری این جشنواره خاطر نشان کرد: اولین جشنواره جذب دانشجویان بین المللی ۱۵و ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار میشود.
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