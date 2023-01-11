به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور مهندس مهدی دوستی، استاندار هرمزگان، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان، صبح چهارشنبه آیین اجرای شبکه جمع‌آوری و خط انتقال فاضلاب محله چاهستانی‌ها و بلوار جمهوری اسلامی برگزار شد.

دوستی استاندار هرمزگان در این آیین، اظهارداشت: این طرح به صورت جامع طراحی شده و بر اساس اعتبارات تعیین شده در چند بخش اجرایی می شود.

استاندار هرمزگان این طرح را در کنار طرح بزرگ ساماندهی فاضلاب بندرعباس برشمرد و افزود: تکمیل شبکه فاضلاب بندرعباس در فازهای مختلفی انجام می‌شود،محلات شمالی و طرفین محله چاهستانی‌ها نیز به سرعت به این طرح الحاق خواهند شد.

نماینده عالی دولت در هرمزگان، اتصال مناطق بالادست به این خط را مهم دانست و خاطرنشان کرد: اگر ما قطر لوله‌ها را بر اساس نیاز این محله در نظر می‌گرفتیم هزینه‌ها به نصف کاهش می‌یافت اما ابعاد لوله های این طرح به شکلی جامع دیده شده تا اتصال مناطق بالادست به این خط نیز ممکن باشد.

حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس نیز در حاشیه این آیین ضمن ابراز خرسندی از آغاز این طرح اظهارداشت: در جلسه‌ای که حدود دو ماه پیش خدمت مردم شریف محله چاهستانی‌ها رسیدیم یکی از مطالبات اصلی مردم حل مشکل فاضلاب بود که خوشبختانه امروز با سرعت عمل مسئولان آبفا و دستور استاندار هرمزگان عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی عنوان‌کرد: این طرح بسیاری از مشکلاتی که در اثر بارندگی و سرگردانی آب‌ در کوچه‌ها و محلات وجود داشت را مرتفع خواهد کرد و مردم از برکات آن استفاده خواهند کرد.

امام جمعه بندرعباس بااشاره به پیگیری استاندار درخصوص بازگشایی معابر محلات ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک بن‌بست‌ها و مشکلاتی که در حوزه محلات کم‌برخوردار وجود دارد مرتفع شوند.