«دورهمی رسانه ای» در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بیرامزاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۲۱ دی ماه سالروز تأسیس سازمان بسیج رسانه، مصادف با سالروز شهادت «غلامرضا رهبر» از خبرنگاران نام‌آشنای کشورمان در دفاع مقدس است که در سال ۶۵ عملیات شلمچه به شهادت رسید. همزمان با این روز و به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، «دورهمی رسانه ای» روز پنجشنبه ۲۲ دی ماه رأس ساعت ۱۵ در سالن آمفی تئاتر ایستگاه شماره ۱۰ آتش نشانی (جنب باغ گلستان) برگزار می‌شود.

وی با یادآوری سابقه تشکیل سازمان بسیج رسانه در استان گفت: ۲۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۱ با راه اندازی بسیج رسانه آذربایجان شرقی گامی بلند و اساسی و مؤثر برای ایجاد وحدت و همگرایی در بین اصحاب رسانه استان برداشته شد.

بیرامزاده بیان کرد: سازمان بسیج رسانه وظیفه دارد با استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود در رسانه‌های مختلف نوشتاری، تصویری و خبری با برنامه ریزی های دقیق کارشناسی به مقابله با موج مخرب جنگ نرم جبهه فرهنگی معارض بر مصونیت بخشی به اذهان و افکار عمومی و نیز گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی بصورت فعال اقدام کند.

مسئول سازمان بسیج رسانه آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تمام اصحاب رسانه در استان فارغ از هر جناح و گرایشی زیر چتر حمایتی بسیج رسانه هستند، اضافه کرد: امید است با حمایت‌های همه جانبه مسئولان و دست اندرکاران روز به روز بر غنای محتوایی و ساختاری این سازمان نوپا در کنار نهادهای فرهنگی رسانه‌ای افزوده شود تا فعالان رسانه‌ای در میدان جنگ نرم دشمنان همچون گذشته سربلند و سرافراز باشند.

وی خاطرنشان ساخت: مسؤولان با مد نظر قرار دادن شأن و مقام جایگاه ویژه و اثر گذار خبرنگار و رسانه‌ها، در مسیر کرامت و تکریم خبرنگاران حرکت کنند چراکه بی شک حمایت مسؤولین از اصحاب رسانه همواره باعث پویایی و توسعه استان خواهد شد.