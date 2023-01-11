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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۵۶

جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۲-۳۵

تسهیلات ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها به مردم

تسهیلات ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها به مردم

طبق تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی دولت، بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم، رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها تسهیلات را به مردم ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی دولت، بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم، رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل صد درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان خود تسهیلات پرداخت کنند.

قرار است این تسهیلات برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قانون جهش مسکن، قانون جهش تولید دانش بنیان و قوانین مربوط به ایثارگران پرداخت شود.

بانک مرکزی، وزارت رفاه موظف هستند حداکثر یک ماه بعد از اجرایی شدن این قانون پیشنهاد خود را به تائید شورای پول و اعتبار ارائه کرده تا در هیئت وزیران بررسی و تصویب شود.

برای اجرای صحیح قانون بانک مرکزی باید هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.

کد مطلب 5679591

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