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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۴۶

با موضوع و شعار «زن قهرمان؛ ایران قوی»؛

جشنواره مردمی فیلم عمار در خوزستان برگزار می‌شود

جشنواره مردمی فیلم عمار در خوزستان برگزار می‌شود

اهواز- بهمن ماه سال جاری سیزدهمین جشنواره ملی مردمی فیلم عمار با موضوع و شعار «زن قهرمان؛ ایران قوی» در خوزستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف مقابله و پاسخ به ظلم رسانه‌ای سیزدهمین جشنواره فیلم عمار در خوزستان با موضوع و شعار «زن قهرمان؛ ایران قوی» برگزار می‌شود.

همچون سال‌های گذشته جشنواره عمار خوزستان موضوعی را برای این جشنواره انتخاب کرد و برنامه‌ها را بر اساس موضوع انتخاب شده خود برگزار می‌کند.

جشنواره مردمی فیلم عمار از چهارم تا هفتم ماه بهمن از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب در سینما اکسین اهواز برگزار می‌شود.

بیش از ۸۰ فیلم، مستند، نماهنگ و فیلم‌های کوتاه و بلند در جشنواره اکران و همچنین کارگاه‌های آموزشی در رابطه با تاریخ شفاهی و با هدف اینکه مردم با نخبه‌های زن و تولیدات فیلم، ایده‌پردازی‌ها و… که صورت می‌گیرد آشنا شوند، برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5679600

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