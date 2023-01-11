به گزارش خبرنگار مهر، با هدف مقابله و پاسخ به ظلم رسانهای سیزدهمین جشنواره فیلم عمار در خوزستان با موضوع و شعار «زن قهرمان؛ ایران قوی» برگزار میشود.
همچون سالهای گذشته جشنواره عمار خوزستان موضوعی را برای این جشنواره انتخاب کرد و برنامهها را بر اساس موضوع انتخاب شده خود برگزار میکند.
جشنواره مردمی فیلم عمار از چهارم تا هفتم ماه بهمن از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب در سینما اکسین اهواز برگزار میشود.
بیش از ۸۰ فیلم، مستند، نماهنگ و فیلمهای کوتاه و بلند در جشنواره اکران و همچنین کارگاههای آموزشی در رابطه با تاریخ شفاهی و با هدف اینکه مردم با نخبههای زن و تولیدات فیلم، ایدهپردازیها و… که صورت میگیرد آشنا شوند، برگزار خواهد شد.
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