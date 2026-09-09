فرماندار جاسک: رفع موانع فعالیت صیادان با جدیت و سرعت پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمالالدینی در نشست تخصصی بررسی وضعیت و چالشهای بخش تعاون شهرستان جاسک که همزمان با هفته تعاون در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: شرایط فعلی نیازمند همکاری و همراهی بیشتر دستگاههای اجرایی برای رفع موانع پیش روی فعالیتهای اقتصادی مردم است.
وی بر ضرورت برخورد تسهیلگرانه و منعطف با بخشهای تولیدی و تعاونگران تأکید کرد و افزود: باید تمامی ظرفیتها برای رفع موانع اداری و تأمین نیازهای اساسی فعالان اقتصادی و صیادان به کار گرفته شود تا خللی در فعالیتهای اقتصادی مردم ایجاد نشود.
فرماندار جاسک با اشاره به مشکلات مطرحشده در حوزه صیادی، تأمین سوخت شناورها و فرآیند اخذ مجوزهای فعالیت را از جمله مسائل مهم جامعه صیادی شهرستان عنوان کرد و خواستار پیگیری جدی این موضوعات شد.
جمالالدینی، تصریح کرد: تأمین سوخت شناورها و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای مورد نیاز، ارتباط مستقیمی با معیشت خانوادههای صیاد دارد و دستگاههای مرتبط باید برای رفع این موانع با سرعت بیشتری اقدام کنند.
در ابتدای این نشست علی سیاحی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جاسک گزارشی از وضعیت بخش تعاون و مهمترین چالشهای موجود در مسیر فعالیت تعاونیها ارائه کرد.
وی با اشاره به محدودیتهای ناشی از شرایط اقتصادی بر ضرورت حمایت از تعاونیها و تسهیل مسیر فعالیت این بخش تأکید کرد.
در ادامه آذر محمدینسب کارشناس تعاون نیز مراحل قانونی و فرآیند تشکیل تعاونیها را برای حاضران تشریح کرد و توضیحاتی درباره راهکارهای رفع موانع اداری و قانونی ارائه داد.
همچنین در جریان این نشست شرکت تعاونی کشتیرانی پاکار از آذر محمدینسب کارشناس تعاون به پاس پیگیریها و تسهیل امور تعاونیها تجلیل کرد.
در این مراسم احمد جمالالدینی فرماندار جاسک با اهدای لوح تقدیر از تلاشهای این کارشناس قدردانی کرد.
در پایان این نشست بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاههای مرتبط برای رفع چالشهای پیش روی بخش تعاون و جامعه صیادی شهرستان جاسک تأکید شد.
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