جواد داوری عضو شورای مرکزی اتحادیه بسکتبال غرب آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخابات غرب آسیا با حضور روسای فدراسیونهای کشورهای عضو به همراه نمایندگان ایران، عراق، فلسطین، سوریه، یمن، لبنان و اردن همچنین هاگوپ خاجیریان مدیر اجرایی دفتر منطقه ای فیباآسیا، اکرم هلبی نائب رییس اول فیبااسیا برگزار شد.

در مجمع انتخابات اتحادیه غرب آسیا مصوب شد که پست نایب رییسی از ساختار غرب آسیا حذف و شورای مرکزی عهده دار کلیه وظایف تصمیم گیری شود . جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال نیز بعنوان عضو شورای مرکزی انتخاب شد.

شاربل ریزک از لبنان مجددا بعنوان دبیرکل غرب اسیا انتخاب شد .

از فدراسیون بسکتبال ایران بدلیل مشارکت ۸۵ درصدی رسانه ای در کشورهای منطقه ای و برگزار کننده دوره های ویژه توپ درمدارس و دوره تربیت متخصص ورزشی بسکتبال تمجید شد.

دیگر نکات و مصوبات این مجمع که در هتل وارویک بیروت برگزار شد به شرح زیر است :

مقرر گردید اعضا شورای مرکزی بعنوان هیات اجرایی و تصمیم گیرنده حوزه غرب آسیا در رویدادهای مشترک منطقه ای مشارکتفعال در حضور و برگزاری داشته باشند

مقرر گردید تمامی اعضا شورای مرکزی وظایفی را بر طبق اساسنامه فیبا و ائین نامه های بین المللی عهده دارشوند

مقرر گردید کمیته های تخصصی حوزه غرب آسیا بزودی معرفی و پس از انتخاب اعضا فعالیت های خود را اغاز نمایند

انتخاب رئیس فدراسیون سوریه بعنوان نماینده غرب آسیا در فیبا آسیا توسط شورای مرکزی مجمع

ارائه گزارش مدیرمنطقه ای فیبا آسیا در حوزه برگزاری رویداد، رسانه، ادوار اموزشی، انتخاب داوران بین المللی

برگزاری کارگاه ویژه عکاسی بسکتبال در ایران جهت اموزش عکاسان ورزشی بسکتبال

اجرا و بومی سازی برنامه جدید مدیریتی فیباپلاس جهت تقویت زیرساخت مدیریتی: برگزاری کارگاه ویژه ایران

برگزاری دوره های مربیگری و داوری ویژه بسکتبال ۳نفره

اجرای طرح عدالت جنسیتی در مناصب فدراسیونهای ملی بمنظور جذب مشارکت برابر بانوان

💥اعزام مربی و مدرس بین المللی جهت برگزاری کلاس مربیگری بین المللی تربیت مدرس