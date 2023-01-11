شکستن رکورد مصرف روزانه گاز در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز کردستان، احمد فعله گری اظهار کرد: در حال حاضر، ۳۱ شهر و هزار و ۵۰۷ روستای کردستان با ضریب نفوذ ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۸ درصد جمعیت روستایی زیر پوشش شرکت گاز هستند.

وی افزود: مشترکان کردستانی روز گذشته با مصرف ۱۳ میلیون و ۱۹۵ هزار مترمکعب برای اولین بار در سال جاری، رکورد مصرف گاز را شکستند.

فعله گری خاطرنشان کرد: از رقم ذکر شده، ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب آن مربوط به مصرف در بخش خانگی بود که ۸۰ درصد کل مصرف گاز استان را شامل می‌شود.

وی میانگین مصرف گاز هر خانوار کردستانی را در روز سه شنبه، ۲۰ مترمکعب عنوان کرد و افزود: مصرف گاز استان در روز گذشته نسبت به روز قبل از آن، در مجموع ۳.۱ درصد بیشتر بود.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان اظهار داشت: بیش از ۶۴ درصد مشترکان خانگی استان پرمصرف هستند و ۲۰ هزار مشترک گاز بدمصرف در استان وجود دارد.

فعله‌گری افزود: چنانچه هر مشترک مصرف گاز خود را ۲ مترمکعب کاهش دهد، یک میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی خواهد شد و با هر یک درجه کاهش دمای هوای داخل منزل، مصرف گاز نیز ۶ درصد کمتر می‌شود.

وی اضافه کرد: در راستای تأمین گاز مشترکان بخش خانگی، گاز واحدهای صنعتی عمده و بزرگ از جمله نیروگاه سنندج و کارخانه سیمان بیجار قطع شده است و این صنایع از سوخت مایع استفاده می‌کنند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: رعایت دمای رفاه (۱۸ تا ۲۱ درجه)، استفاده از لباس ضخیم در منزل، تنظیم پکیج روی دمای ۵۰ تا ۵۵ درجه، استفاده از نور خورشید در روزهای آفتابی به جای استفاده از وسایل گرمازا و بسته بودن دریچه کولر، در کاهش مصرف گاز بسیار مؤثر است.