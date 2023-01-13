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۲۳ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۰۳

کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با مهر مطرح کرد؛

وضعیت صعودی بورس تثبیت شده است/ افزایش دوباره تقاضا از روز یکشنبه

وضعیت صعودی بورس تثبیت شده است/ افزایش دوباره تقاضا از روز یکشنبه

نوید رجایی گفت: اگر نگاهی به شاخص کل داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مقاومت یک میلیون و ششصد هزار واحد شکسته شده و بازار در این ناحیه تثبیت شده است.

نوید رجایی، کارشناس بازار سرمایه درگفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: افزایش قیمت دلار در بازار آزاد سبب شد تا چشم انداز تورمی بار دیگر بر بازار سهام حاکم شود و همین عامل باعث شد تا شاخص کل توان عبور از مقاومت یک میلیون شش صد هزار که تا پیش از این پنج بار موفق به شکستن آن نشده بود را داشته باشد.

رجایی اضافه کرد: اگر نگاهی به شاخص کل داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مقاومت یک میلیون و ششصد هزار واحد شکسته شده و بازار در این ناحیه تثبیت شده است.

این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: با توجه به وضعیت بازار می‌توان بیان داشت که بازار در حال انجام پولبک (بازگشت) به مقاومت یک میلیون ششصد هزار واحد که اکنون به ناحیه حمایتی تبدیل شده می‌باشد و گروه‌های مختلف از جمله فلزی‌ها و خودرویی‌ها بانکی‌ها موفق شده‌اند از مقاومت‌های خود عبور کنند و عرضه‌های روز شنبه و یکشنبه را می‌توان پولبکی (بازگشت) به نواحی ذکر شده قلمداد کرد.

نوید رجایی در پایان گفت: گزارش‌های پاییز در راه است و خودرویی‌ها در این زمینه موفق عمل کرده‌اند می‌توان انتظار داشت با ثابت بودن متغیرهای سیاسی و اقتصادی از اواخر روز یکشنبه و یا دوشنبه مجدداً شاهد افزایش تقاضا در کلیت بازار باشیم. با تمام موارد ذکر شده سطح حمایتی شاخص در محدوده یک میلیون و پانصد و هشتاد هزار است و سرمایه گذاران محترم باید به این نکته توجه داشته باشند.

کد مطلب 5679683

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    نظرات

    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      6 0
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      بورس ترکیه یکم تورمش رفت بالا چند برابر بورسش رشد کرد اینجا بر عکسه بورس چندین برابر با فاضله از تورم عقبه یعنی فشار تورم روی کالا و خوردو و ارز و مسکن میاد و خنده داره بورس کشور با اما اگر مبادا رشد کنه چون اقتصاد رانتی و دزدی است و مریض
    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      6 4
      پاسخ
      با توجه به تورم و افزایش نرخ ارز، سکه‌، طلا، خودرو و بخصوص ملک ، شاخص کل بورس باید در حال حاضر بالای ۴میلیون و ۶۰۰ هزار واحد باشه نه یک میلیون و ۶۰۰ هزار .سال ۹۹ که دلار بود حدود ۳۰ هزار تومان ، شاخص کل بورس روی ۲میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بوده. اکنون که دلار حدود ۴۴هزار تومان هست،چرا شاخص یک میلیون و
    • علیرضا AE ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      6 1
      پاسخ
      یک فریبکاری دیگه وقتی ماشین دربورس عرضه بشه تقاضا دربورس هم بیشترمیشه البته فقط برای خودرو
    • پناه علی احمدی IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      3 1
      پاسخ
      سلام سرمایه ما ۲سال پیش سوخته است با عث بانی اول حکومت دوم تجزیه تحلیل غلط کارشناسان رسانه دوم بازارگردانها و کارگزاریها وحقوقی ها وروباتها
    • محمد امیر IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      1 1
      پاسخ
      منم با نظر آقای رجایی موافقم که از یکشنبه تقاضا به بازار برمیگرده و سهام جامانده رو شناسایی کنیم که کم ریسک تر باشند برای ورود مثله افرا و شرنگی سهامی هستن که پروژه میشن و راحت ۲۰درصد در مرحله اول بهتون سود میدن
    • محسن محمودی US ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
      2 0
      پاسخ
      احسنت به این تحلیل دقیق
    • علی AE ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      همه سهم ها رشد کردن به جز سهم بیچاره شستا ترخدا شستا هم یه رشدش بدید...

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