وضعیت صعودی بورس تثبیت شده است/ افزایش دوباره تقاضا از روز یکشنبه

نوید رجایی، کارشناس بازار سرمایه درگفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: افزایش قیمت دلار در بازار آزاد سبب شد تا چشم انداز تورمی بار دیگر بر بازار سهام حاکم شود و همین عامل باعث شد تا شاخص کل توان عبور از مقاومت یک میلیون شش صد هزار که تا پیش از این پنج بار موفق به شکستن آن نشده بود را داشته باشد.

رجایی اضافه کرد: اگر نگاهی به شاخص کل داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مقاومت یک میلیون و ششصد هزار واحد شکسته شده و بازار در این ناحیه تثبیت شده است.

این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: با توجه به وضعیت بازار می‌توان بیان داشت که بازار در حال انجام پولبک (بازگشت) به مقاومت یک میلیون ششصد هزار واحد که اکنون به ناحیه حمایتی تبدیل شده می‌باشد و گروه‌های مختلف از جمله فلزی‌ها و خودرویی‌ها بانکی‌ها موفق شده‌اند از مقاومت‌های خود عبور کنند و عرضه‌های روز شنبه و یکشنبه را می‌توان پولبکی (بازگشت) به نواحی ذکر شده قلمداد کرد.

نوید رجایی در پایان گفت: گزارش‌های پاییز در راه است و خودرویی‌ها در این زمینه موفق عمل کرده‌اند می‌توان انتظار داشت با ثابت بودن متغیرهای سیاسی و اقتصادی از اواخر روز یکشنبه و یا دوشنبه مجدداً شاهد افزایش تقاضا در کلیت بازار باشیم. با تمام موارد ذکر شده سطح حمایتی شاخص در محدوده یک میلیون و پانصد و هشتاد هزار است و سرمایه گذاران محترم باید به این نکته توجه داشته باشند.