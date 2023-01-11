درخواست جدید عراق از عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، سازمان حج و عمره عراق امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که رئیس این سازمان از مقامات سعودی خواسته است که سهمیه بیشتری را برای حجاج عراقی در نظر بگیرد.

بر اساس این گزارش، سازمان حج و عمره عراق از وزارت حج و عمره عربستان سعودی خواست که در اختصاص سهمیه حجاج این کشور، سرشماری جدید جمعیت عراق را در نظر بگیرد.

شیخ «سامی مسعودی» رئیس سازمان حج و عمره عراق در دیدار امروز (چهارشنبه) خود با «محمد الربیعه» وزیر حج و عمره عربستان سعودی از وی خواست که به خواست عراقی‌های بیشتری که به انجام حج تمایل دارند توجه کرده و جمعیت جدید این کشور را که به ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است را در تخصیص سهمیه حجاج، در نظر بگیرد.

رئیس سازمان حج و عمره عراق همچنین در جریان سفر خود به عربستان طی جلساتی که با مقامات عربستان داشت، توانست مبالغ بیمه حجاج را نیز کاهش دهد.