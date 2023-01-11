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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۳۷

درخواست جدید عراق از عربستان

درخواست جدید عراق از عربستان

سازمان حج و عمره عراق امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که رئیس این سازمان از مقامات سعودی خواسته است که سهمیه بیشتری را برای حجاج عراقی در نظر بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، سازمان حج و عمره عراق امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که رئیس این سازمان از مقامات سعودی خواسته است که سهمیه بیشتری را برای حجاج عراقی در نظر بگیرد.

بر اساس این گزارش، سازمان حج و عمره عراق از وزارت حج و عمره عربستان سعودی خواست که در اختصاص سهمیه حجاج این کشور، سرشماری جدید جمعیت عراق را در نظر بگیرد.

شیخ «سامی مسعودی» رئیس سازمان حج و عمره عراق در دیدار امروز (چهارشنبه) خود با «محمد الربیعه» وزیر حج و عمره عربستان سعودی از وی خواست که به خواست عراقی‌های بیشتری که به انجام حج تمایل دارند توجه کرده و جمعیت جدید این کشور را که به ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است را در تخصیص سهمیه حجاج، در نظر بگیرد.

رئیس سازمان حج و عمره عراق همچنین در جریان سفر خود به عربستان طی جلساتی که با مقامات عربستان داشت، توانست مبالغ بیمه حجاج را نیز کاهش دهد.

کد مطلب 5679785

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    نظرات

    • ریسسی IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      8 2
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      سلام من تعجوب میکنم که چرا دولت ماشین را برده در بورس کالا که فقط پولدارها بتوانند خرید کنند این کجاش عدالت است اقایان مسول این کار درست نیست ونباید ادمه داشته باشد ماشن ۷۰۰ تومانی برسد به یک میلوده چهارصد این کجا انصاف است دولت مردان ومن میدانم که ایران خودو وسیپاه هر ساله ماشینهای زیادی به مسولین
    • krmt 2025 KW ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
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      به اغتشاشگری که به امنیت مردم و جامعه ضربه میزند نباید رحم کرد چون امنیت یه جامعه از نان شب واجبتر است بااین که همه جوره فشار اقتصادی روی مردم است ولی کشوری که امنیت نداشته باشد ول معطل است

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