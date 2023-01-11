پیگیری دغدغه های خبرنگاران از اولویت های کاری سال آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی عصر چهارشنبه در ویژه برنامه سالگرد تأسیس بسیج رسانه در سنندج اظهار کرد: سه اولویت برای سال آینده در نظر گرفتیم که اولویت اول بحث فرهنگیان و آموزش و پرورش است.

وی افزود: پیگیری وضعیت دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه فرهنگیان اولویت دوم سال آینده بوده و سومین اولویت ما پیگیری وضعیت خبرنگاران در استان است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان تأکید کرد: جلسات با فعالان رسانه‌ای تداوم خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در کیفیت خبر و نگارش آن باید دقت شود و به وزن اخبار و ارزش آنها توجه کنیم.

وی افزود: جایگاه رسانه و رقابت بین آنها باید همواره مدنظر باشد و از حرف‌های کلیشه‌ای و تکراری فاصله بگیریم و مطالب تازه عرضه کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در بخشی دیگر از سخنان خود بر تقویت حمایت از نشریات محلی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد.

رئیس بسیج رسانه استان کردستان نیز در این نشست با اشاره به ۲۱ دی ماه سالروز شهادت شهید رهبر به عنوان اولین خبرنگار عرصه رسانه و تشکیل سازمان بسیج رسانه در این روز هدف اصلی از تشکیل بسیج رسانه را ایجاد جبهه رسانه‌ای واحد متشکل از رسانه‌های انقلاب و همچنین ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه با استفاده از ظرفیت و توانمندی رسانه‌های استان بیان کرد.

وی بسیج رسانه را یک تشکل فراجناحی و مردمی خواند که تمام رسانه‌ها از هر طیف و سلیقه‌ای در مسیر خدمت به مردم می‌توانند با این سازمان همکاری کنند.

رشیدی اظهار کرد: امپراطوری رسانه‌ای دشمن با هر حربه و روشی از جمله تحریف، فریب و دروغ برای نشان دادن ناکارآمدی و القای یأس و ناامیدی در جامعه و نیز عدم بیان نقاط قوت نظام سعی می‌کند تا روحیه نشاط و امید را در جامعه از بین ببرد.

رشیدی با اشاره به اقدام جهادی دولت در به ثمر رساندن پروژه بزرگ آبرسانی به سنندج در ظرف کمتر از یکسال و نیز شروع به کار پروژه آبرسانی به ۱۶۵ روستای دارای تنش آبی در کردستان توسط بسیج سازندگی سپاه بیت المقدس کردستان افزود: آنچه از رسانه‌ها انتظار می‌رود این است که رسانه‌ها ضمن مطالبه گری از مسئولان و بیان مشکلات و دغدغه‌های مردم، خدمات نظام و پیشرفت‌ها را برای مردم تبیین کنند.

وی در پایان به برگزاری جشنواره رسانه ابوذر در استان اشاره کرد و گفت: این جشنواره برای هشتمین سال متوالی با هدف شناسایی توانمندی‌ها و ظرفیت رسانه‌های استان برگزار می‌شود و پایان دی ماه آثار ارسالی داوری و پس از تجلیل و برگزاری اختتامیه برای رقابت به جشنواره کشوری ارسال خواهد شد

در این نشست، تعدادی از مدیران خبرگزاری‌ها و نشریات محلی کردستان، به بیان دیدگاه‌های خود و دغدغه‌های فعالان عرصه رسانه و خبرنگاران پرداختند.