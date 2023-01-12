۸ نانوایی در شهرستان اهر به دلیل تخلفات صنفی پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل غنی‌زاده صبح پنج شنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان اهر از پلمب ۸ واحد نانوایی به دلیل تخلفات صنفی و عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای در این شهرستان خبر داد و گفت: نظارت بر نانوایی‌های اهر تشدید می‌شود، بازرسان کارگروه آرد و نان بدون اغماض با نانوایی‌هایی که کم‌فروشی کرده یا سهمیه آرد مردم به خاطر سود بیشتر در بازار آزاد بفروشند برخورد کرده و پلمپ کنند. این آخرین هشدار به نانوایی‌های متخلف است.

وی ادامه داد: وزن چانه نان در نانوایی‌های اهر بایستی لواش ۱۲۰ گرم، سنگک ۴۰۰ گرم و بربری ۵۰۰ گرم باشد، به هیچ عنوان از تضییع حق و حقوق مردم علی‌الخصوص در موضوع آرد و نان به سادگی عبور نمی‌کنیم بلکه سخت‌ترین برخوردها را با متخلفان خواهیم داشت. دولت به ازای فروش نان، ۱۵ درصد مجموع فروش روزانه یارانه به نانوایی‌ها پرداخت می‌کند.

غنی‌زاده بابیان این‌که بازرسان کارگروه آرد و نان در صورت سهل‌انگاری در نظارت بر نانوایی‌ها و گزارش تخلفات، به عنوان ترک فعل به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند، تصریح کرد: کاهش وزن چانه نانوایی برای ما محرز شده و از طرفی سهمیه آرد نیز هم‌خوانی ندارد، اما با کمال تأسف بازرس آرد و نان می‌گوید مشکلی ندارد مگر کم‌فروشی یا فروش آرد سهمیه مردم تخلف محسوب نمی‌شود که بازرس می‌گوید مشکلی نیست، مدیران و نهادهای ذی‌ربط بازرسان آرد و نان که سهل‌انگاری یا کم‌کاری در نظارت کنند به دلیل ترک فعل به دستگاه قضائی معرفی می‌کنیم.

فرماندار اهر از درخواست بهداشت محیط برای قطع سهمیه ۳۴ واحد نانوایی به دلیل عدم رعایت بهداشت خبر داد و یادآور شد: جهاد کشاورزی تخلف بهداشتی ۳۴ واحد نانوایی که بهداشت محیط درخواست قطع سهمیه کرده بررسی و نتیجه را اعلام کند.

وی خطاب به مدیران عضو کارگروه آرد و نان گفت: اماکن و غذاخوری‌هایی که در مرحله دوم ساماندهی نانوایی‌ها برای آن‌ها سهمیه در نظر گرفته نشده است را ظرف ۱۰ روز آینده شناسایی شود.