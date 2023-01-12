به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حکمرانی رسانه و فضای مجازی بر دنیای امروز و دخیل بودن رسانه در تنظیم بازار گفت: رسانه‌ها قدرت آن را دارند که یک قیمت و میزان مصرف یک کالا را افزایش و یا کاهش دهند، همچنین رسانه‌ها عمدتاً تنظیم‌گری در بازار را بر عهده دارند، بنابراین می‌توانند در تنظیم بازار نقش مؤثری را ایفا کنند.

ساداتی‌نژاد با بیان این که همچنان در وزارت جهاد کشاورزی به قدرت ابزاری رسانه در تنظیم‌گری بازار نرسیده‌ایم، خاطرنشان کرد: با توجه به واگذاری بازار به وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه چارت سازمانی و نیروی انسانی در وزارتخانه وجود ندارد، اما به جای بکارگیری بازرس می‌توانیم با قدرت رسانه بازار را تنظیم کنیم.

به گفته وی، بزرگترین حامی تنظیم بازار، رسانه است و باید مدل و روش‌های جدیدی برای تنظیم بازار توسط رسانه تدوین و در اختیار بخش‌ها قرار دهیم.

وی با ایجاد شورای عالی رسانه در استان‌ها به ریاست مدیران روابط عمومی در استان‌ها نیز موافقت کرد و یادآور شد: شورای عالی رسانه در استان‌ها با حضور سازمان‌ها و شرکت‌های جهاد کشاورزی استان‌ها تشکیل شود و فرماندهی استانی توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان حفظ می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت الگوی کشت و عملیاتی شدن آن پس از ۵۰ سال، یادآور شد: رسانه‌ها باید پشت الگوی کشت حرکت کنند و همچنین رسانه‌ها در کشاورزی قراردادی نیز با الگوسازی حرکت کرده و آن را ترویج کنند.

مقام عالی وزارت با تاکید بر کوچ از سیاست خرید تضمینی به سیاست قیمت تضمینی، افزود: در قانون افزایش بهره‌وری وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده تا این مهم را به اتحادیه‌ها واگذار کند.

وی درباره سیاست قیمت تضمینی گفت: در این سیاست اتحادیه‌ها خرید را انجام می‌دهند و پس از آن در زمان فروش در صورت داشتن ضرر، دولت مابه التفاوت آن را پرداخت می‌کند، زیرا تأمین مالی در قیمت تضمینی بهتر انجام می‌شود.