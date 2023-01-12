به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام احمدوند پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نهاوند که با حضور استاندار همدان برگزار شد، با اشاره به اینکه فاز دوم شهرک امیر کبیر، فاز سوم در مساکن مهر شهر فیروزان، برزول و گیان که به مسکن ملی تبدیل و در انتظار مجوز سازمان ملی است، بیان کرد: ۲۱ هکتار برای ساخت مسکن ملی تعیین شده و در اختیار بنیاد مسکن قرار می‌گیرد و مساکن مهر سال‌های گذشته در شهرهای فیروزان ۲۱۰ واحد، گیان ۲۵۸ و برزول ۲۷۶ واحد که پیگیر هستیم در راستای طرح مسکن ملی اقداماتشان انجام شود، همچنین مسکن ۱۴۴ واحدی فرهنگیان پیگیری شد و سند تک برگ صادر شد.

وی گفت: اعتبارات بهسازی و نوسازی روستاها ۸۲ میلیارد تومان بود که در ۱۰۲ روستا هزینه شده و در سال جاری ۴۱ روستا در دست اقدام است، ۲۱ هزار واحد روستایی معادل ۹۰ درصد کل مساکن روستایی شهرستان هم نوسازی شده است.

احمدوند بیان کرد: نهر شعبان یکی از نهرهای مهم شهرستان نهاوند که حدود ۱۴ کیلومتر طول و ۴۶۰ دریچه آبگیری دارد که تاکنون ۱۱۵ کیلومتر از آن با احتساب انهار فرعی بتنی شده است.

این مسئول ادامه داد: در سفر ریاست محترم جمهوری جهت ادامه‌ی بتنی شدن این نهر ۶۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد و مشکلات حوزه کشاورزی و نهر شعبان در حال پیگیری است.