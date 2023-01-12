مجید الهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۴۷۷ واحد مسکن در ۹ ماهه امسال برای مددجویان زیر پوشش این نهاد با اولویت خانواده‌های ایتام در استان احداث و تحویل آنان شد.

وی افزود: ۲۵۰ میلیون تومان برای هر واحد مسکونی هزینه شده است که ۲۰۰ میلیون تومان آن تسهیلات مسکن به عنوان آورده مددجو و ۵۰ میلیون تومان نیز به صورت وام بلاعوض پرداخت شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی تصریح کرد: ارائه خدمات کمیته امداد به مددجویان در حوزه مسکن به چند بخش تقسیم می‌شود که در این راستا علاوه بر مساعدت مالی، پشتیبانی فنی و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی را نیز انجام می‌دهد.

الهی راد با بیان اینکه این نهاد در مجموع سه هزار و ۴۰۶ مورد خدمت در این مدت به مددجویان ارائه کرده است اظهار کرد: در زمینه تعمیرات مسکن مددجویی تا سقف ۱۵ میلیون تومان، احداث فضاهای جانبی شامل (حصار کشی، حمام و سرویس بهداشتی) تا سقف ۲۰ میلیون تومان و در زمینه خرید مسکن تا سقف ۷۰ میلیون تومان به نسبت تعداد عائله به مددجویان کمک بلاعوض پرداخت می‌کند.

وی بیان کرد: این نهاد پنج مورد مسکن شهری برای مددجویان خریداری کرده است و در زمینه تعمیرات مسکن مددجویان نیز هزار ۳۶۴ مورد تعمیرات انجام داده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی بیان کرد: همچنین این نهاد در این بازه زمانی ۱۵۹ مورد تعمیر و ۱۱۸ مورد دیگر نیز در حال تعمیر و تحویل است.

الهی راد افزود: فعالیت‌های کمیته امداد در حوزه مسکن به مواردی نظیر کمک به خرید مسکن مددجویی، کمک به احداث مسکن مددجویی، کمک به تکمیل واحدهای نیمه تمام، کمک به ساخت فضاهای جانبی و کمک به تعمیر مسکن مددجویی تقسیم می‌شود.