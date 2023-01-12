۳۱۷ اثر به نخستین جشنواره فیلم کوتاه فناوری و نوآوری ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شوشتری شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم نوآوری و فناوری که در تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد اظهار داشت: فراخوان نخستین جشنواره فیلم فناوری و نوآوری در مهرماه سال جاری اعلام شد و مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره نیز تا ۲۷ آذرماه ادامه داشت.

دبیر نخستین جشنواره فیلم فناوری و نوآوری ابراز داشت: ۳۱۷ اثر از ۲۹ استان کشور به دبیرخانه نخستین جشنواره فیلم فناوری و نوآوری ارسال شد.

وی با بیان اینکه ۲۱۳ اثر از پارک‌های علم و فناوری کشور بوده است بیان داشت: از بین آثار رسیده تعداد ۱۰۸ اثر به مرحله نهایی داوری راه پیدا کردند.

شوشتری گفت: داوران پس از انجام مراحل داوری، برگزیدگان بخش‌های اصلی، جنبی و همچنین ویژه جشنواره را معرفی کردند.

در آئین اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه فناوری و نوآوری از پوستر دومین جشنواره ونیز رونمایی شد.

از مادر شهید صفریان نیز در مراسم اختتامیه جشنواره ملی فیلم کوتاه نوآوری و فناوری با حضور رضایی فر مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، حجت‌الاسلام ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و قریشی معاون استاندار قم تجلیل شد.

تحلیل از برگزیدگان نخستین جشنواره فیلم کوتاه فناوری و نوآوری از جمله برنامه‌های آئین اختتامیه این جشنواره بود.