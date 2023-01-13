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۲۳ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۲۲

در شماره سیصد و هفتاد و پنجم؛

هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «افتخار به زن بودن» منتشر شد

هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «افتخار به زن بودن» منتشر شد

شماره سیصد و هفتاد و پنجم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «افتخار به زن بودن، مباهات به مادر بودن» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره سیصد و هفتاد و پنجم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «افتخار به زن بودن، مباهات به مادر بودن» منتشر شد.

خط حزب‌الله به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، مروری بر بیانات رهبر انقلاب درباره نقش بی‌بدیل مادری و همسری زنان داشته است.

سخن هفته خط حزب‌الله، با عنوان «ذکر و یاد علیه توطئه کتمان»، به این سوال پاسخ داده است که در مقابل راهبرد دشمن در انکار «ایام‌الله» و ارزش‌های انقلابی چه باید کرد؟

شماره این هفته خط حزب‌الله به روح مطهر افسر شهید امیر احمدلو تقدیم می‌شود.

کد مطلب 5681447
زهرا علیدادی

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