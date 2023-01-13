عربستان از آمادگی برای بازگشت روابط به حالت عادی برخوردار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان در کنفرانس مطبوعاتی با رسانه‌های لبنانی، اظهار داشت: با عربستان سعودی ۵ دور مذاکره داشته‌ایم. با عربستان توافق داریم که مذاکرات ادامه یابد. آمادگی داریم روابط به سطح عادی بازگردد.

وی بیان کرد: در مرحله اول سرکنسولگری‌های دو کشور در جده و مشهد بازگشایی می‌شود. فکر می‌کنیم عربستان سعودی هنوز از آمادگی لازم برای بازگشت به حالت عادی برخوردار نیست. ما آمادگی لازم برای از سرگیری روابط را اعلام کرده‌ایم. علاوه بر گفتگوهای دیپلماتیک بغداد، گفتگوهای امنیتی هم با عربستان داشته‌ایم.

وی درباره جزئیات دیدار وزیر امور خارجه با سید حسن نصرالله، گفت: در دیدار با سید حسن نصرالله در خصوص مسئله فلسطین گفتگو کردیم. با توجه آنچه از سخنان آقایان سید حسن نصرالله و زیاد نخاله دریافت کردم، می‌توانم بگویم مقاومت در بهترین شرایط خود قرار دارد.

امیرعبداللهیان ادامه داد: رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط خود قرار دارد. بحران های چند لایه سیاسی و اجتماعی در برابر رژیم جعلی اسرائیل قرار دارد. فریادها و نعره‌های نتانیاهو ناشی از بحران‌های چندلایه اسرائیل است.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: آمریکا و چند کشور اروپایی با هدف تضعیف جمهوری اسلامی مرگ یک دختر ایرانی را بهانه قرار دادند. کشورهای غربی در برابر قتل شیرین ابوعاقله، خبرنگار مسیحی و زن سکوت کردند. از جمله اهداف غربی‌ها از اغتشاشات اخیر امتیاز گیری در مذاکرات هسته‌ای بود. بر اصولمان در مذاکرات هسته‌ای پایبند مانده‌ایم. در مذاکرات بین ایران و عربستان توافق داشتیم که از سرگیری روابط به نفع همه است.