مجتبی امیری تهیه کننده برنامه «نیمکت» رادیو جوان درباره این برنامه رادیویی به خبرنگار مهر بیان کرد: مخاطبان برنامه «نیمکت» از دهه هشتاد و نود هستند و محوریت اصلی این برنامه درباره چالشها و نیازهای نوجوانان است و در مورد دوران نوجوانی به گفتگو با آنها میپردازیم.
وی درباره محور این گفتگوها اضافه کرد: ما به موضوعاتی از قبیل اینکه نوجوانان چه فیلمی تماشا میکنند، چه موسیقی گوش میدهند، چگونه با والدین یا دوستان خود رفتار کنند و… صحبت میکنیم. نوجوانان مشتاقانه در بحثها مشارکت دارند و خیلی حرفها و نظرها دارند و یکی از دغدغههای مهم این نوجوانان این است که دوست دارند صحبتهایشان شنیده شود و کسی تا به حال در رابطه با این موضوعات با آنها به گفتگو ننشسته است به همین دلیل رویکردشان نسبت به مباحثی که در برنامه مطرح میشود مثبت است.
این تهیه کننده با اشاره به چالشهای نوجوانی یادآور شد: ما این چالشها را در قالب شخصیت جمعآوری کردیم که در شخصیت نوجوانی با چه چالشهایی روبرو هستند و این مهمترین موضوعی است که ما به آن میپردازیم و نحوه کار ما به این شکل است که در ابتدا با حضور نوجوان در استودیو شبکه جوان با کارشناس مجری برنامه به گفتگو میپردازیم.
امیری اضافه کرد: در هفتههای اخیر تغییراتی را هم در برنامه ایجاد کردهایم و با عوامل برنامه ساز به مدارس میرویم و سر کلاس با نوجوانان به گفتگو میپردازیم.
برنامه «نیمکت» کاری از گروه جوان و اندیشه است و به تهیه کنندگی مجتبی امیری و به کارشناسی هادی ربیعی در روزهای شنبه و سه شنبه ساعت ۱۳:۱۵ روی آنتن رادیو جوان میرود.
نظر شما