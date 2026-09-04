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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

ثبت ۱۴ وقف جدید به ارزش ۷۰ میلیارد تومان در گیلان

ثبت ۱۴ وقف جدید به ارزش ۷۰ میلیارد تومان در گیلان

رشت- مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان از ثبت ۱۴ وقف جدید به ارزش ۷۰ میلیارد تومان در یک سال گذشته خبر داد و گفت: طی سه سال اخیر برای ۶ هزار قطعه از املاک موقوفه استان سند مالکیت صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه رشت به مناسبت هفته وقف، با گرامیداشت فرهنگ وقف و نقش آن در توسعه و حمایت از اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: گیلان ریشه‌ای پرافتخار در خیرخواهی، نیکوکاری و نوع‌دوستی دارد و مردم این استان همواره در عرصه‌های مختلف اجتماعی و دینی پیشگام بوده‌اند.

وی افزود: گیلان از سرمایه‌های عظیم کشور در حوزه دیانت و فرهنگ دینی به شمار می‌رود و وجود موقوفات متعدد در این استان، نشان‌دهنده عمق باورهای دینی و روحیه خیرخواهانه مردم گیلان در طول تاریخ است.

صدور سند مالکیت برای ۶ هزار قطعه از املاک موقوفه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تثبیت مالکیت موقوفات گفت: در سه سال اخیر برای حدود ۶ هزار قطعه از املاک موقوفه در استان سند مالکیت اخذ شده است.

تدینی با بیان اینکه صیانت از موقوفات یک وظیفه شرعی و قانونی است، تصریح کرد: موقوفات متعلق به نسل‌های مختلف جامعه بوده و باید به عنوان سرمایه‌ای ماندگار برای خدمت به مردم حفظ و حراست شوند.

وی تأکید کرد: هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در موقوفات، از نظر شرعی غصب محسوب می‌شود و باید با این موضوع با جدیت برخورد شود.

ارائه ۵۰ میلیارد تومان خدمات اجتماعی از محل درآمد موقوفات

وی با اشاره به نقش موقوفات در حل مسائل اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند بیان کرد: طی یک سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد تومان از محل درآمد موقوفات در قالب خدمات اجتماعی و بسته‌های معیشتی به نیازمندان در استان گیلان ارائه شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان ادامه داد: اگر حمایت لازم از موقوفات صورت گیرد و پدیده موقوفه‌خواری از بین برود، ظرفیت اقتصادی و اجتماعی موقوفات می‌تواند به مراتب افزایش یابد و این رقم حتی تا ۱۰ برابر قابل افزایش خواهد بود.

وقف؛ ظرفیتی برای تقویت اقتصاد مقاومتی

تدینی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ وقف در جامعه اظهار کرد: هر میزان که در فرهنگ‌سازی و ترویج سنت حسنه وقف تلاش شود، آثار و نتایج آن به جامعه بازخواهد گشت.

وی وقف را یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و اجتماعی کشور دانست و افزود: وقف می‌تواند از مصادیق اقتصاد مقاومتی باشد و در برابر برنامه‌ها و فشارهای تحریمی استکبار جهانی، ظرفیت‌های داخلی جامعه را تقویت کند.

ثبت ۱۴ وقف جدید به ارزش ۷۰ میلیارد تومان در گیلان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با اشاره به تداوم وقف‌های جدید در استان گفت: طی یک سال گذشته ۱۴ وقف جدید در گیلان به ثبت رسیده که ارزش مجموع این موقوفات حدود ۷۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

تدینی تصریح کرد: استمرار این روند نیازمند تقویت اعتماد عمومی، معرفی آثار و برکات وقف و تبیین نقش موقوفات در رفع مشکلات جامعه است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه وقف تنها یک اقدام فردی و خیرخواهانه نیست، گفت: فرهنگ وقف می‌تواند به یک جریان پایدار اجتماعی برای رفع نیازهای جامعه تبدیل شود و هرچه این فرهنگ در میان مردم تقویت شود، برکات آن در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی بیشتر نمایان خواهد شد.

کد مطلب 6937000

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