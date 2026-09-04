به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل تدینی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه رشت به مناسبت هفته وقف، با گرامیداشت فرهنگ وقف و نقش آن در توسعه و حمایت از اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: گیلان ریشهای پرافتخار در خیرخواهی، نیکوکاری و نوعدوستی دارد و مردم این استان همواره در عرصههای مختلف اجتماعی و دینی پیشگام بودهاند.
وی افزود: گیلان از سرمایههای عظیم کشور در حوزه دیانت و فرهنگ دینی به شمار میرود و وجود موقوفات متعدد در این استان، نشاندهنده عمق باورهای دینی و روحیه خیرخواهانه مردم گیلان در طول تاریخ است.
صدور سند مالکیت برای ۶ هزار قطعه از املاک موقوفه
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با اشاره به اقدامات انجامشده برای تثبیت مالکیت موقوفات گفت: در سه سال اخیر برای حدود ۶ هزار قطعه از املاک موقوفه در استان سند مالکیت اخذ شده است.
تدینی با بیان اینکه صیانت از موقوفات یک وظیفه شرعی و قانونی است، تصریح کرد: موقوفات متعلق به نسلهای مختلف جامعه بوده و باید به عنوان سرمایهای ماندگار برای خدمت به مردم حفظ و حراست شوند.
وی تأکید کرد: هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در موقوفات، از نظر شرعی غصب محسوب میشود و باید با این موضوع با جدیت برخورد شود.
ارائه ۵۰ میلیارد تومان خدمات اجتماعی از محل درآمد موقوفات
وی با اشاره به نقش موقوفات در حل مسائل اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند بیان کرد: طی یک سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد تومان از محل درآمد موقوفات در قالب خدمات اجتماعی و بستههای معیشتی به نیازمندان در استان گیلان ارائه شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان ادامه داد: اگر حمایت لازم از موقوفات صورت گیرد و پدیده موقوفهخواری از بین برود، ظرفیت اقتصادی و اجتماعی موقوفات میتواند به مراتب افزایش یابد و این رقم حتی تا ۱۰ برابر قابل افزایش خواهد بود.
وقف؛ ظرفیتی برای تقویت اقتصاد مقاومتی
تدینی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ وقف در جامعه اظهار کرد: هر میزان که در فرهنگسازی و ترویج سنت حسنه وقف تلاش شود، آثار و نتایج آن به جامعه بازخواهد گشت.
وی وقف را یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی و اجتماعی کشور دانست و افزود: وقف میتواند از مصادیق اقتصاد مقاومتی باشد و در برابر برنامهها و فشارهای تحریمی استکبار جهانی، ظرفیتهای داخلی جامعه را تقویت کند.
ثبت ۱۴ وقف جدید به ارزش ۷۰ میلیارد تومان در گیلان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با اشاره به تداوم وقفهای جدید در استان گفت: طی یک سال گذشته ۱۴ وقف جدید در گیلان به ثبت رسیده که ارزش مجموع این موقوفات حدود ۷۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
تدینی تصریح کرد: استمرار این روند نیازمند تقویت اعتماد عمومی، معرفی آثار و برکات وقف و تبیین نقش موقوفات در رفع مشکلات جامعه است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه وقف تنها یک اقدام فردی و خیرخواهانه نیست، گفت: فرهنگ وقف میتواند به یک جریان پایدار اجتماعی برای رفع نیازهای جامعه تبدیل شود و هرچه این فرهنگ در میان مردم تقویت شود، برکات آن در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی بیشتر نمایان خواهد شد.
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