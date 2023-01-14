سید محمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مصرف گاز در استان سمنان و کشور همزمان با برودت هوا افزایش یافته است، تاکید کرد: به دلیل اینکه گاز بخش خانگی استان قطع نشود در ستاد مدیریت بحران استانداری مصوب شد تا ادارات و نهادهای اداری استان به استثنای دستگاههای خدماتی تعطیل شدند.
وی با بیان اینکه در حوزه آموزش و پرورش نیز تصمیم بر آن شد تا فعالیت مدارس به صورت غیرحضوری دنبال شود، ابراز کرد: دانش آموزان از طریق نرم افزار شاد درس خواهند خواهند.
مدیریت مصرف
استاندار سمنان با بیان اینکه با توجه به اینکه سمنان در مسیر خط انتقال گاز به استانهای گلستان و خراسان رضوی و شمالی قرار دارد و باید شرایط به نحوی مدیریت شود که مردم این مناطق نیز با کمبود گاز روبرو نشوند، گفت: در این راستا، تصمیم بر آن شد تا مدارس و ادارات با تغییراتی روبرو شوند.
هاشمی با بیان اینکه بازدیدی از دستگاههای اجرایی و همچنین شرکت گاز استان سمنان داشتیم، بیان کرد: آمارها نشان میدهد که خوشبختانه بسیاری از دستگاهها، مدیریت خوب مصرف را اجرا کردند همچنین همکاری مردم نیز خوب بوده است.
وی با بیان اینکه به لحاظ مصرف برق نیز خوشبختانه همراهیهای خوبی در استان سمنان صورت گرفته است، گفت: مردم خوشبختانه مصرف انرژی را مدیریت کردهاند اما بازهم از تمام هم استانیها میخواهیم که بازهم در مصرف گاز و برق صرفهجویی بیشتری را مد نظر خودشان قرار دهند.
همراهی مردم
استاندار سمنان با بیان اینکه طبق اعلام هواشناسی از فردا مجدداً شاهد بارشها خواهیم بود، ابراز کرد: سرمای هوا و بارشها از یک لحاظ به دلیل تأمین آب مورد نیاز استان اهمیت دارد اما از سوی دیگر سرما، مصرف انرژی را افزایش میدهد که انتظار داریم مردم در این زمینه مانند سابق همراهی خوبی داشته باشند.
هاشمی همچنین با بیان اینکه امروز باهدف بررسی وضعیت مصرف برق و روند ارائه خدمات به مشترکان، از شرکت توزیع برق و اداره کل هواشناسی استان بازدید صورت گرفته است، گفت: ما شب گذشته منفی ۱۰ درجه برودت سرمای هوا در سمنان را شاهد بودیم که نشان میدهد وضعیت جوی تا چه میزان سرمای هوا را افزایش داده است.
وی با بیان اینکه این روزها سردترین روزهای سال سپری میشود، گفت: امیدواریم که مردم در کنار صرفه جویی، با دستگاههای تأمین انرژی همکاری بهتری داشته باشند تا از این مقطع بسیار سرد سال بگذریم.
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