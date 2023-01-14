  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۵۹

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس :

حوزه کشاورزی باید در اولویت توسعه قرار گیرد

حوزه کشاورزی باید در اولویت توسعه قرار گیرد

رشت- نماینده رشت و خمام در مجلس با بیان اینکه گیلان حدود ۴۰ درصد برنج کشور را تأمین می‌کند، افزود: با توجه به تدابیر رهبری، مصالح کشور و گیلان حوزه کشاورزی باید در اولویت توسعه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده بعدازظهر شنبه در نشست خبری با بانوان بسیج رسانه استان گیلان که به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد، اظهار کرد: استان گیلان از یک موقعیت جغرافیایی بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی برخوردار است.

وی به ظرفیت‌های گیلان در برخورداری از نیروی انسانی باسواد و فرهیخته اشاره کرد و افزود: استان گیلان از ظرفیت بالایی در راستای پرورش نیروی علمی فراوان بهره مند است تا در اختیار جامعه اسلامی قرار دهد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گیلان حدود ۴۰ درصد برنج کشور را تأمین می‌کند افزود: با توجه به تدابیر رهبری و مصالح کشور و گیلان حوزه کشاورزی باید در اولویت توسعه قرار گیرد.

وی بر ضرورت رفع نیازهای اصلی کشاورزان تاکید کرد و ادامه داد: حوزه کشاورزی و گردشگری گیلان با عقب ماندگی‌های فراوان مواجه بوده و لازم است توجه بیشتری به ظرفیت‌های موجود در این عرصه شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، صنعت گردشگری گیلان را با توجه به مزیت‌های گردشگری استان فرصت گرانبهایی برای توسعه عنوان کرد و افزود: در بخش صنعت نیز با توجه به وجود نیروهای توانمند باید برنامه‌ریزی‌هایی درستی صورت گیرد.

وی به ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه نساجی و تلاش برای حفظ محیط زیست استان اشاره کرد و گفت: آشنایی اصحاب رسانه با ظرفیت‌های مختلف استان و تلاش در جهت انعکاس فرصت‌ها و چالش‌های جامعه و کمک به مسئولان اجرایی می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم دیگر تحمل رانت‌خواری و فساد را ندارند، افزود: امروز مردم از مدیریت انقلابی انتظار دارند بر همین اساس اجازه مدیریت منفعت‌طلبانه به کسی را نخواهیم داد.

وی بیان کرد: مردم با حضور در صحنه‌های مختلف برای مقابله با توطئه‌های دشمن نقش‌آفرین بودند که نشان‌دهنده نقش مهم و ظرفیت‌های مردمی است و این مردم شایسته تکریم هستند و باید در جهت رفاه و آسایش آنان گام برداشته شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تلاش‌های این کمیسیون در پشتیبانی از اقشار جامعه ادامه داد: با توجه به دغدغه‌های متعدد اصحاب رسانه و حضور فعالین این عرصه در رده‌های بسیج در راستای پیگیری مطالبات آن‌ها باید سازماندهی درستی صورت گیرد.

کد مطلب 5682200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه