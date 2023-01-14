به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده بعدازظهر شنبه در نشست خبری با بانوان بسیج رسانه استان گیلان که به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد، اظهار کرد: استان گیلان از یک موقعیت جغرافیایی بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی برخوردار است.

وی به ظرفیت‌های گیلان در برخورداری از نیروی انسانی باسواد و فرهیخته اشاره کرد و افزود: استان گیلان از ظرفیت بالایی در راستای پرورش نیروی علمی فراوان بهره مند است تا در اختیار جامعه اسلامی قرار دهد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گیلان حدود ۴۰ درصد برنج کشور را تأمین می‌کند افزود: با توجه به تدابیر رهبری و مصالح کشور و گیلان حوزه کشاورزی باید در اولویت توسعه قرار گیرد.

وی بر ضرورت رفع نیازهای اصلی کشاورزان تاکید کرد و ادامه داد: حوزه کشاورزی و گردشگری گیلان با عقب ماندگی‌های فراوان مواجه بوده و لازم است توجه بیشتری به ظرفیت‌های موجود در این عرصه شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، صنعت گردشگری گیلان را با توجه به مزیت‌های گردشگری استان فرصت گرانبهایی برای توسعه عنوان کرد و افزود: در بخش صنعت نیز با توجه به وجود نیروهای توانمند باید برنامه‌ریزی‌هایی درستی صورت گیرد.

وی به ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه نساجی و تلاش برای حفظ محیط زیست استان اشاره کرد و گفت: آشنایی اصحاب رسانه با ظرفیت‌های مختلف استان و تلاش در جهت انعکاس فرصت‌ها و چالش‌های جامعه و کمک به مسئولان اجرایی می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم دیگر تحمل رانت‌خواری و فساد را ندارند، افزود: امروز مردم از مدیریت انقلابی انتظار دارند بر همین اساس اجازه مدیریت منفعت‌طلبانه به کسی را نخواهیم داد.

وی بیان کرد: مردم با حضور در صحنه‌های مختلف برای مقابله با توطئه‌های دشمن نقش‌آفرین بودند که نشان‌دهنده نقش مهم و ظرفیت‌های مردمی است و این مردم شایسته تکریم هستند و باید در جهت رفاه و آسایش آنان گام برداشته شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تلاش‌های این کمیسیون در پشتیبانی از اقشار جامعه ادامه داد: با توجه به دغدغه‌های متعدد اصحاب رسانه و حضور فعالین این عرصه در رده‌های بسیج در راستای پیگیری مطالبات آن‌ها باید سازماندهی درستی صورت گیرد.