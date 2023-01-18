به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور عصر پنجشنبه با برگزاری سه دیدار مهم آغاز می شود. دور برگشت بازیهای فصل جاری لیگ برتر در حالی برگزار می شود که جایگاه تیم ها در پایان نیم فصل اول نشانگر عزم جدی برای رسیدن به خواسته های متفاوت است.

نساجی دنبال جبران شکست سنگین

تیم فوتبال مس رفسنجان ساعت ۱۵ پنجشنبه هفته جاری میزبان نساجی مازندران خواهد بود. مسی ها که در نیم فصل اول رکورد خیره کننده ۱۰ تساوی از ۱۵ بازی را ثبت کردند حالا با ۲۲ امتیاز دنبال بهبود جایگاه پنجم خود هستند. این تیم در حالی دنبال پیروزی مقابل شاگردان حمید مطهری است که تنها ۹ گل زده و ۴ گل خورده از دور رفت برای خود ثبت کرده است.

نساجی نیز در نیم فصل اول شکست های سنگینی را مقابل سرخابی های پایتخت متحمل شد اما توانست جایگاه نهم را با ۲۰ امتیاز به دست آورد تا اولین تجریه سرمربیگری مطهری در لیگ برتر چندان بد نباشد. نساجی آخرین بازی خود در لیگ برتر را با قبول شکست پنج بر یک مقابل پرسپولیس در تهران پشت سر گذاشت تا شاید همین امر انگیزه های تیمی آنها را برای جبران این پیروزی دو چندان کند.

مس برای شروع دور برگشت مرتضی منصوری را به طور قطع از لیست خود خارج کرده است و هنوز توافق قطعی با بازیکنان مورد نظر محمد ربیعی نداشته است. در سوی دیگر هم بازوبند کاپیتانی نساجی دیگر بر بازوی مسعود شجاعی بسته نخواهد شد. همچنین این باشگاه با وجود درخواست حمید مطهری مبنی بر جذب حداقل چهار بازیکن هنوز با هیچ کدام از آنها به توافق قطعی نرسیده است.

جنگ در انزلی برای خروج از بحران

همسایگان ۱۲ و ۱۳ جدول رده بندی لیگ برتر در پایان دور رفت برای شروع نیم فصل دوم مقابل همدیگر قرار می گیرند. پیکان با ۱۶ و ملوان با ۱۵ امتیاز در حالی به مصاف همدیگر در بندر انزلی می روند که پیروزی در این دیدار می تواند نقشی تعیین کننده برای پیشبرد اهداف آنها در ادامه لیگ باشد. میلاد جهانی تنها خروجی ملوان در زمستان فصل جاری بوده است. همچنین هر دو باشگاه تا حالا موفق به جذب نفر جدید برای دور برگشت نشده اند.

تسویه خارجی برای شروع داغ

بدون شک مهم ترین بازی هفته شانزدهم لیگ برتر ساعت ۱۶:۳۰ بین تیم های سپاهان و استقلال در ورزشگاه نقش جهان اصفهان خواهد بود. زرد پوشان اصفهانی که با هدایت ژوزه مورایس ۲۷ امتیاز از ۴۵ امتیاز ممکن در نیم فصل اول را کسب کردند حالا دنبال بردن استقلال هستند تا بتوانند یک گام دیگر به پرسپولیس در صدر جدول نزدیک شوند.

ریکاردو ساپینتو هم که روزهای پر تلاطمی را با استقلال تجربه کرده بود حالا چاره ای جز کسب امتیاز از دیدار حساس اصفهان برای حفظ صندلی خود ندارد. استقلال با هدایت مرد پرتغالی اش توانست همچون سپاهان ۲۷ امتیاز بگیرد اما تفاضل گل کمتر آنها نسبت به زردپوشان باعث شد تا رتبه چهارم را برای خود کنند.

شاید اگر سه امتیاز بازی حساس هفته به سود هر مربی ثبت شود دیگر کمترین دغدغه برای بستن چمدان و ترک کشور سراغشان بیاید اما هر اتفاقی غیر از این موضوع می تواند حاشیه ای جدید برای مربیان گران قیمت خارجی فوتبال باشگاهی کشور رقم بزند.

شایان ذکر است ادامه بازی های هفته شانزدهم روزهای جمعه و شنبه خواهد بود که برنامه کامل این هفته به شرح زیر است:

پنجشنببه ۲۹ دی

* مس رفسنجان - نساجی مازندران؛ ساعت ۱۵

* ملوان بندر انزلی - پیکان ؛ ساعت ۱۵

* سپاهان - استقلال ؛ ساعت ۱۶:۳۰

جمعه ۳۰ دی

* مس کرمان - نفت مسجد سلیمان ؛ ساعت ۱۵

* پرسپولیس - ذوب آهن ؛ ساعت ۱۶:۳۰

* صنعت نفت آبادان - فولاد ؛ ساعت ۱۷:۳۰

شنبه اول بهمن ۱۴۰۱

* تراکتور - گل گهر سیرجان ؛ ساعت ۱۵

* هوادار - آلومینیوم اراک ؛ ساعت ۱۵

جدول رده بندی لیگ بیست و دوم تا پایان نیم فصل اول