چه کسانی باید دوز یادآور واکسن کرونا تزریق کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن زهرایی، گفت: افراد بالای ۱۸ که جزو گروه‌های پرخطر و دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند، می‌بایست نسبت به تزریق دوز یادآور واکسن کرونا اقدام کنند.

وی افزود: این گروه از افراد جامعه بدون توجه به اینکه تاکنون چند دوز واکسن تزریق کرده‌اند، بعد از گذشت ۶ ماه از آخرین زمان تزریق؛ می‌بایست دوز یادآور دریافت کنند.

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت ادامه داد: افرادی که از یک نوع واکسن در دو نوبت واکسیناسیون استفاده کرده اند، می‌توانند نوبت سوم را از یک نوع دیگر تزریق کنند. اما، اگر نوبت سوم هم از همان نوع واکسن دو نوبت قبلی بود، اشکالی ندارد.

زهرایی در پاسخ به این سوال که چگونه بدانیم تاکنون چند دوز واکسن تزریق کرده ایم، گفت: افرادی که واکسن کرونا تزریق کرده اند، دارای کارت واکسن الکترونیکی هستند. لذا، با مراجعه به سایت www.wcr.salamat.gov.ir، نسبت به تعداد دوزهای تزریقی و همچنین نوع واکسن‌هایی که دریافت کرده اند، مطلع شوند.