آنتونيو پوچه : موسيقي ايتاليا بدون شعر معنا ندارد

"آنتونيو پوچه " خواننده "اپرا" شركت كننده از كشور ايتاليا، در نوزدهمين جشنواره موسيقي فجر ، درگفت گو با خبرنگار ادبي" مهر" گفت : در" اپرا" شعر، اساس هر كاري است . تمام آثار "اپرايي" جهان بر اساس يك نظم و منطق شعري بنا شده و حضوروتاثيرشعرنه تنها دراپرا بلكه در بيشترهنرها ديده مي شود . براي مثال مي توان آن را در آوازهاي محلي و معمولي هم مشاهده كرد.اين آوازها نيز داراي نظم و منطق شعري هستند وبايد گفت به هيچ عنوان خالي از نظم و منطق شعري نيستند چراكه ميزان سنجش در هر اثر موسيقيايي ، نظم وتركيب كلمات است كه به صورت شعر به اجرا در مي آيد.وي تصريح كرد: موسيقي در درك بهتر شعر به مخاطب كمك مي كند . شعر هميشه داراي يك چهار چوب است، اين شعر با تمام چارچوب هايش ، زماني كه با موسيقي همنشين مي شود ، رشد مي كند ، به همين دليل من شيفته موسيقي "اپرا" هستم، چون در كنار شعر قرار دارد.وي خاطرنشان كرد : شعر هنوزفضاي بياني خودش را دارد. موسيقي نيز امروز به جاده اي قدم گذاشته است كه راهي براي بازگشتن به گذشته ندارد.وي در پايان گفت : متاسفانه درعرصه موسيقي بعضي ها تنها به فكر اين هستند كه يك كاست را پر كنند و به بازار ارايه كنند. اينگونه نگاه كردن به موسيقي درست نيست . نبايد در موسيقي از مفهوم و معناي عميق يك اثر غافل شد . اگر قرار باشد اينگونه حركت كنيم يا بايد برگرديم به موسيقي ابتدايي، يعني زمان بربريت. اما اگر مي خواهيم پيشرفت كنيم ، بايد به سمت يك موسيقي كه همراه با منطق و معاني عميق است ، گرايش پيدا كنيم.