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۲۷ دی ۱۴۰۱، ۱۳:۳۸

مرگ ۴ نفر بر اثر مسمومیت با گاز در سبزوار

مرگ ۴ نفر بر اثر مسمومیت با گاز در سبزوار

سبزوار ـ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از جان باختن ۴ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کافی اظهار کرد: از ابتدای دی ماه ۴ نفر از هم‌وطنان به دلیل مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بیان کرد: در چند هفته اخیر اورژانس ۱۱۵ طی ۹ مأموریت به ۱۳ نفر از همشهریان که با گاز CO دچار مسمومیت شده بودند ارائه خدمات داشته که ۱۰ نفر به علت وخامت حال به مراکز درمانی منتقل و ۴ نفر نیز جان خود را از دست دادند.

وی تصریح کرد: با توجه به بحران اخیر و افت فشار گاز این روزها و طرح یک اتاق گرم و یک بخاری مردم توجه داشته باشند در صورتی که از بخاری نفتی و یا کپسول گاز برای گرم کردن فضای منزل استفاده می‌کنند حتماً لوله بخاری و منافذ خروج اکسیژن را با دقت بررسی کنید.

کافی افزود: به لحاظ اینکه گاز مونوکسید کربن گاز بدون بو بوده و به تدریج سطح اکسیژن خون را پایین می‌آورد بنابراین استشمام این گاز بسیار خطرناک است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: معمولاً مسمومیت با گاز منوکسیدکربن چند نفری است و افراد قبل از انتقال به مراکز درمانی فوت می‌شوند لذا از مردم درخواست می‌شود تا در رعایت اصول پیشگیری قبل از مسمومیت نهایت دقت نظر را در استفاده از وسایل گرمایشی داشته باشند.

کد مطلب 5684816

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      مسئولیت جان این بیگناهان برعهده کسانی هست که به نام مسئول اصلا نمیدونند مونو اکسید کربن چیه از بس در رفاه کامل هستند و تاوان بی لیاقتی آنها را باید مردم با جان خودشان بدهند واقعا چه زندگی برای مردم درست کردند

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