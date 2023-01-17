به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، «شب نشینی» برنامه شبانگاهی شبکه جام جم است که هر شب راس ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن می‌رود.

برنامه «شب نشینی» امشب بیست‌وهفتم دی ماه با حضور حسین عصمتی اجرا می‌شود، عصمتی، نگارگر، نقاش و مجسمه ساز است و از آثار هنری خود سخن می‌گوید.

در ادامه محمدرضا شاهمردی، کارگردان تئاتر و ثنا رزجی، بازیگر تئاتر در «شب‌نشینی» حاضر می‌شوند تا در گفتگوی خود با میزبانان برنامه از فعالیت‌هایشان در حوزه تئاتر سخن بگویند.

این برنامه در ادامه میزبان عادل علیزاده، مجری و کمدین است که در بخش‌های مختلف برنامه به اجرای استنداپ کمدی می‌پردازد.

مانی جعفری، ویالون‌نواز نیز در برنامه امشب شب‌نشینی حاضر می‌شود تا در بخش‌های مختلف به اجرای چند قطعه موسیقی بپردازد.

«شب‌نشینی» همچنین میزبان بردیا بابایی، نوازنده سنتور است که در بخش‌های مختلف برنامه به اجرای چند قطعه موسیقی می‌پردازد.

فرهاد جم و فریبا باقری مجریان «شب نشینی» امشب خواهند بود، تهیه‌کننده آن نیز یاسر معظمی گودرزی بوده و این برنامه از استودیو تولید شبکه جام جم پخش می‌شود.