اختصاص ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای احداث سد چناره در چرداول

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی عصر سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان چرداول با بیان اینکه سد چناره یکی از اختصاص اعتبار برای احداث سد چنارهمهمترین اولویت‌های چرداول است، اظهار داشت: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت احداث این سد اختصاص یافته است.

وی افزود: با موافقت برنامه و بودجه در اختصاص اعتبار برای احداث سد چناره، دستگاه اجرا نیز باید پای کار بیاید.

فلاحی در ادامه همچنین اضافه کرد: اختصاص اعتبارات ورزشی، کشاورزی، عمران شهری و روستایی و فرهنگی همیشه مورد توجه نمایندگان بوده و تاکنون اعتبارات خوبی در این زمینه‌ها در استان هزینه شده است.

نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از پروژه در حال ساخت کاغذ سنگی ناحیه صنعتی شباب نیز عنوان کرد: این پروژه یکی از پروژه‌های بزرگ استان و غرب کشور است که در این کارخانه در زمان افتتاح بیش از ۱۱۰ نفر مشغول کار می‌شوند.

فلاحی ادامه داد: پیشرفت ۵۰ درصدی این پروژه نوید بخش اتفاقات مثبتی در زمینه تولید و اشتغال است.