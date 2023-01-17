علیرضا بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مصرف گاز استان یزد به ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب رسیده که این میزان نسبت به روز قبل، ۱.۱۵ مترمکعب افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: سهم گاز مصرفی توسط مشترکان خانگی، صنایع جزء و واحدهای تجاری استان یزد در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱۱.۶ میلیون مترمکعب بوده که این عدد نسبت به روز قبل ۱.۶۴ میلیون مترمکعب کاهش داشته است.

بشیری افزود: به علت افزایش مصرف و برودت هوا، گاز تحویلی به نیروگاه‌های استان در ۲۴ ساعت گذشته کاهش یافته و به ۳.۷ میلیون مترمکعب رسیده است.

سخنگوی شرکت گاز استان یزد تاکید کرد: تمام تلاش مسئولان این است که گاز بخش‌های مولد و خانگی دچار مشکلی نشود و اگر گاز صنایع استان دچار قطعی شده، امری ضروری در راستای کنترل مدیریت مصرف بوده است.

وی از مردم استان یزد خواست تا صرفه جویی در مصرف گاز را جدی بگیرند تا در سرمای هوا، همه مردم بتوانند از نعمت گاز بهره مند باشند.

گفتنی است؛ در حال حاضر بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر در استان یزد، مشترک گاز هستند.