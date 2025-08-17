افزایش ۱۸ هزار مشترک جدید گاز در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد خواجوی، با اشاره به اقدامات انجامشده در این مدت اظهار داشت: در طول یک سال گذشته، ۴۷۵ کیلومتر شبکه پلیاتیلن و فلزی در سطح استان اجرا شده که مجموع طول شبکهگذاری گاز استان را به ۱۳ هزار و ۴۰۳ کیلومتر رسانده است.
خواجوی افزود: با نصب ۸ هزار و ۶۱۴ علمک جدید، تعداد کل علمکهای نصبشده در استان به ۲۹۹ هزار و ۷۹۴ عدد افزایشیافته و در پی آن، مجموع مشترکین گاز طبیعی استان به ۵۶۶ هزار و ۴۳۰ مشترک رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان یزد با اشاره به پوشش گسترده گاز طبیعی در سطح استان گفت: هماکنون ۹۹.۸ درصد از جمعیت استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند که این پوشش شامل ۱۰۰ درصد جمعیت شهری با گازرسانی بهتمامی ۲۴ شهر استان و ۹۸.۸ درصد جمعیت روستایی با گازرسانی به ۷۷۵ روستا است که ۲۵ روستای آن در دولت چهاردهم به شبکه گاز متصل شدهاند.
وی با تأکید بر نقش یزد بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور، از گازرسانی به ۱۰ هزار و ۵۸۱ واحد صنعتی عمده و جز خبر داد و افزود: از این تعداد، ۸۸ واحد صنعتی در دولت چهاردهم گازدار شدهاند که این اقدام، زمینهساز توسعه سرمایهگذاری و رونق تولید در استان بوده است.
خواجوی همچنین گازرسانی به ۱۰۲ گلخانه در دولت چهاردهم را یکی از اقدامات مهم شرکت گاز استان در حمایت از بخش کشاورزی دانست و گفت: با این اقدام، تعداد گلخانههای گازدار استان به ۳ هزار و ۶۴۵ واحد رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: اتصال ۳ کوره جدید به شبکه گاز، تعداد کورههای گازدار استان را به ۳۳۳ واحد رسانده که این امر نقش مهمی در کاهش مصرف سوختهای فسیلی، کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی و بهبود کیفیت آجر تولیدی داشته است.
