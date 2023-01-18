به گزارش خبرنگار مهر، بهمن ماه سال ۱۴۰۰ جواد نصیری رئیس انجمن موی تای طی نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که از این پس به عنوان یک تشکیلات مستقل فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

این سرآغاز یک چالش جدی برای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بود. در حالی که حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از رفع این مشکل در یک گفتگوی رسانه ای خبر داده بود، معاون ورزش قهرمانی در اقدامی غیرمنتظره طی نامه ای به فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، این رشته را به این فدراسیون منتقل کرد. این فدراسیون نیز به صورت کلی تشکیلات موی تای را با تعیین رئیس جدید تغییر داد.

موضوعی که واکنش مراجع بین المللی را نیز در پی داشت و فدراسیون بین المللی موی تای به صورت رسمی اعلام داشت که تنها نماینده رسمی و انحصاری این نهاد بین‌المللی در ایران جواد نصیری است.

در این شرایط وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشهای رزمی به صورت جداگانه علیه این نماینده رسمی یا همان جواد نصیری در مراجع قضایی طرح شکایت کردند.

پس از گذشت بیش از ۸ ماه از جریان رسیدگی به این پرونده، سرانجام دادگاه صالحه رای قطعی را صادر و بر اساس آن، جواد نصیری از تمامی اتهامات وارده تبرئه شده است.