به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح چهارشنبه در مراسم انتخاب آرای برتر صادره قضات دادگستری استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و باز اجتماعی شدن زندانیان، یکی از اهداف مهم قوه قضاییه کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرمان با استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی و عدالت ترمیمی است.

وی اضافه کرد: با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس بویژه حبس‌های کوتاه مدت در اصلاح و باز اجتماعی شدن زندانیان، هزینه‌های اقتصادی زندان و مشکلات و کمبودهای بهداشتی و روانی این گونه محیط ها، یکی از اهداف مهم قوه قضاییه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اصلاح مجرمان با استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی و عدالت ترمیمی است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: به همین منظور دادگستری استان بوشهر هرساله به منظور تشویق قضات در صدور آرای حبس زدا، اقدام به برگزاری جشنواره تقدیر از آرای برتر جایگزین می کند.

وی بیان کرد: در سال‌جاری نیز پس از تشکیل کمیته‌ای متشکل از قضات برجسته استان و اعضای هیئت علمی جزا و جرم شناسی،‌ آرای صادره حبس زدا در سطح استان بررسی شد و از بین آنها رأی سید حسین دانش (رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان گناوه) به عنوان رأی اثربخش و برتر حبس زدا انتخاب شد.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان گناوه، مجازات ۶ ماه حبس متهم را به ۵۴۰ ساعت کار خدماتی تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری در مدارس شهرستان گناوه تبدیل کرده است.