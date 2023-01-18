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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۵۷

رئیس کل دادگستری استان بوشهر:

کاهش جمعیت کیفری در استان بوشهر با جدیت دنبال می‌شود

کاهش جمعیت کیفری در استان بوشهر با جدیت دنبال می‌شود

بوشهر- رئیس کل دادگستری بوشهر با تاکید بر کاهش جمعیت کیفری گفت: یکی از اهداف مهم قوه‌ قضاییه اصلاح مجرمان با استفاده از عدالت ترمیمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح چهارشنبه در مراسم انتخاب آرای برتر صادره قضات دادگستری استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و باز اجتماعی شدن زندانیان، یکی از اهداف مهم قوه قضاییه کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرمان با استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی و عدالت ترمیمی است.

وی اضافه کرد: با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس بویژه حبس‌های کوتاه مدت در اصلاح و باز اجتماعی شدن زندانیان، هزینه‌های اقتصادی زندان و مشکلات و کمبودهای بهداشتی و روانی این گونه محیط ها، یکی از اهداف مهم قوه قضاییه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اصلاح مجرمان با استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی و عدالت ترمیمی است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: به همین منظور دادگستری استان بوشهر هرساله به منظور تشویق قضات در صدور آرای حبس زدا، اقدام به برگزاری جشنواره تقدیر از آرای برتر جایگزین می کند.

وی بیان کرد: در سال‌جاری نیز پس از تشکیل کمیته‌ای متشکل از قضات برجسته استان و اعضای هیئت علمی جزا و جرم شناسی،‌ آرای صادره حبس زدا در سطح استان بررسی شد و از بین آنها رأی سید حسین دانش (رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان گناوه) به عنوان رأی اثربخش و برتر حبس زدا انتخاب شد.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان گناوه، مجازات ۶ ماه حبس متهم را به ۵۴۰ ساعت کار خدماتی تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری در مدارس شهرستان گناوه تبدیل کرده است.

کد مطلب 5685639

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