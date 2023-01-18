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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۰۳

در آذربایجان غربی؛

۲۵هزار هکتار اراضی ملی برای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافت

۲۵هزار هکتار اراضی ملی برای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافت

ارومیه - مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: ۲۵ هزار هکتار از اراضی ملی استان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به این اداره کل تحویل داده شده است.

محسن حمزه‌لو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اراضی طی ۲ سال گذشته شناسایی شده و در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تحویل راه و شهرسازی شده است، ادامه داد: اراضی مورد نیاز ۲۲۰ هزار واحد مسکن نهضت ملی در این استان تامین شده است و برای این امر از تمام ظرفیت منابع طبیعی و تغییر کاربری در استان استفاده شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: اولویت نخست استفاده از اراضی بوده که دسترسی به امکانات و زیرساخت‌ها در آنها فراهم است.

حمزه‌لو بیان کرد: تحصیل اراضی برای برنامه چهار ساله قانون جهش تولید یک رکورد است و پیش از این، چنین حرکت جمعی برای حمایت از تولید و عرضه مسکن سابقه نداشته است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اضافه کرد: نهضت ملی مسکن منجر به رونق اقتصادی می‌شود چرا که صنعت مسکن پیشران صنایع بسیار دیگر است.

وی ادامه داد: طی چندین مرحله ثبت‌نام ۱۷۰ هزار خانوار انجام شده است و متقاضیانی که ثبت‌نام‌شان تکمیل شده به بانک‌های عامل جهت دریافت تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند.

حمزه لو با اشاره به اینکه ساخت مسکن برای آحاد مختلف جامعه در اولویت است، اظهار داشت: کارکنان واجد شرایط سازمان های تابعه وزارت جهاد کشاورزی در آذربایجان غربی نیز مورد توجه هستند و مساعدت لازم در این خصوص اعمال خواهد شد.

کد مطلب 5685645

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