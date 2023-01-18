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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۲۷

رئیس سازمان سنجش خبرداد:

آمادگی کامل حوزه‌های برگزاری نوبت اول کنکور سال ۱۴۰۲

آمادگی کامل حوزه‌های برگزاری نوبت اول کنکور سال ۱۴۰۲

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نشست ستاد برگزاری آزمون سراسری از آمادگی کامل حوزه‌های برگزاری نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش، دکتر عبدالرسول پور عباس در این نشست با تشکر از همه عوامل اجرایی و حفاظتی برای تأمین سلامت و امنیت در روند برگزاری آزمون سراسری، گفت: تمهیدات لازم برای تأمین گرمایش حوزه‌های امتحانی پیش بینی شده و دستورالعمل‌های لازم ابلاغ شده است و حوزه‌های آزمون با همکاری وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، سازمان اورژانس کشور، وزارت ارتباطات و ... برای برگزاری آزمون آمادگی کامل دارند.

وی همچنین با تشکر از اقدامات شورای حفاظت آزمون با همکاری همه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی برای تأمین امنیت آزمون گفت: همه اقدامات حفاظتی برای برگزاری نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۲ صورت گرفته و محدودیت اینترنت آخرین حلقه تأمین امنیت آزمون است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ روزهای پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ دی ماه در ساعات مقرر در ۴۱۷ شهرستان و در ۵۸۵ حوزه اصلی و ۲۰۴۱ حوزه فرعی برگزار خواهد شد.

وی افزود: تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار نفر از داوطلبان نسبت به مشاهده و دریافت کارت شرکت در آزمون اقدام کرده اند و ضروری است سایر داوطلبان هر چه سریع‌تر نسبت به دریافت کارت اقدام نموده و در صورت وجود نقص با مراجعه به باجه های رفع نقص پیگیری لازم را به عمل آورند.

کد مطلب 5685678

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