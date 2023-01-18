به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش، دکتر عبدالرسول پور عباس در این نشست با تشکر از همه عوامل اجرایی و حفاظتی برای تأمین سلامت و امنیت در روند برگزاری آزمون سراسری، گفت: تمهیدات لازم برای تأمین گرمایش حوزه‌های امتحانی پیش بینی شده و دستورالعمل‌های لازم ابلاغ شده است و حوزه‌های آزمون با همکاری وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، سازمان اورژانس کشور، وزارت ارتباطات و ... برای برگزاری آزمون آمادگی کامل دارند.

وی همچنین با تشکر از اقدامات شورای حفاظت آزمون با همکاری همه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی برای تأمین امنیت آزمون گفت: همه اقدامات حفاظتی برای برگزاری نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۲ صورت گرفته و محدودیت اینترنت آخرین حلقه تأمین امنیت آزمون است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ روزهای پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ دی ماه در ساعات مقرر در ۴۱۷ شهرستان و در ۵۸۵ حوزه اصلی و ۲۰۴۱ حوزه فرعی برگزار خواهد شد.

وی افزود: تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار نفر از داوطلبان نسبت به مشاهده و دریافت کارت شرکت در آزمون اقدام کرده اند و ضروری است سایر داوطلبان هر چه سریع‌تر نسبت به دریافت کارت اقدام نموده و در صورت وجود نقص با مراجعه به باجه های رفع نقص پیگیری لازم را به عمل آورند.