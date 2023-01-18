جزئیات مذاکرات محرمانه ریاض و انصارالله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به نقل از منابع آگاه از ازسرگیری روند جدی مذاکرات محرمانه میان عربستان سعودی و جنبش انصارالله یمن در ارتباط با موضوع آتش بس و پایان دادن به بحران یمن خبر داد.

در این گزارش آمده است: به نظر می رسد همه طرف های درگیری در یمن پس از هشت سال جنگ که به کشته شدن بیش از ۱۵۰ هزار نفر منجر شد، همچنین فقیرترین کشور جهان عرب را به سوی فروپاشی کشاند و موجب تشدید فاجعه گرسنگی در این کشور در حد یکی از بدترین فجایع بشری جهان شد، در پی راه حلی برای پایان دادن به این جنگ خانمان سوز هستند.

آسوشیتدپرس در ادامه عنوان کرد: مذاکرات غیر مستقیم میان عربستان سعودی و انصارالله از سپتامبر گذشته و زمانی که مهلت آتش بس در یمن با نظارت سازمان ملل تمدید نشد، با میانجی گری پادشاهی عمان از سرگرفته شد.

یک مقام سازمان ملل ضمن اشاره به جدی تر شدن روند مذاکرات غیر مستقیم محرمانه میان ریاض و انصارالله در روزهای اخیر، گفت: اگر دو طرف با حسن نیت مذاکره کنند، این گفتگوها فرصتی برای پایان جنگ خواهد بود.

در همین زمینه، یکی از مقامات جنبش انصارالله که در مذاکرات اخیر مشارکت داشته است، به این آسوشیتدپرس گفت که سعودی ها وعده داده اند همه حقوق های معوقه کارکنان دولتی یمن را پرداخت کنند، اما یک دیپلمات سعودی نیز اعلام کرد که «پرداخت حقوق معوقه مشروط به پذیرش تضمین های امنیتی از جمله تأسیس یک منطقه حائل در مناطق تحت کنترل انصارالله در امتداد مرز یمن و عربستان سعودی است.

وی با طرح ادعای محاصره تغز از سوی انصارالله ، عنوان کرد: ریاض همچنین از آنها می‌خواهد که محاصره تغز را پایان داده و متعهد به پیوستن به مذاکرات رسمی با دیگر طرف‌های یمنی شوند.

یک مقام جنبش انصارالله نیز در این باره گفت: ما بخش‌هایی از پیشنهاد سعودی‌ها، به‌ویژه موارد مربوط به تضمین‌های امنیتی را نپذیرفته ایم و با از سرگیری صادرات نفت از مناطق تحت کنترل خود قبل از پرداخت حقوق های معوقه، مخالف هستیم.وی همچنین از پیشنهاد انصارالله در زمینه توزیع درآمدهای نفتی بر اساس بودجه قبل از جنگ خبر داد.

یک دیپلمات سعودی نیز در ادامه گفت: دو طرف با مقامات عمانی همکاری می‌کنند تا این پیشنهاد را اصلاح کنند تا برای همه طرف‌ها از جمله سایر طرف‌های یمنی رضایت‌بخش باشد.

گفتنی است حلقه مفقوده گزارش جدید آسوشیتدپرس اشاره به این واقعیت است که عربستان سعودی با آغاز تجاوز نظامی علیه یمن و محاصره شدید و همه جانبه این کشور در هشت سال اخیر، مسئول اصلی همه بحران های حاکم بر این کشور همسایه خودش است، اما آنها در ماه های اخیر با درک ناتوانی در رویارویی نظامی با نیروهای مسلح یمن، به دریوزگی آتش بس و تلاش برای پایان جنگ از طریق راهکارهای مسالمت آمیز افتاده اند.