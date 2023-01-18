  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۵۴

«تکلیف کاوه رضایی را مشخص کنید»

واکنش سرمربی تراکتور به درخواست جذب بازیکن پرسپولیس

واکنش سرمربی تراکتور به درخواست جذب بازیکن پرسپولیس

سرمربی تیم فوتبال تراکتور توضیحاتی درباره درخواست این باشگاه برای جذب سیامک نعمتی بازیکن تیم پرسپولیس ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پاکو خمز سرمربی تیم فوتبال تراکتور امروز چهارشنبه پس از بازی تدارکاتی بین تیم های بزرگسالان و امید تراکتور در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سئوالات آنها پاسخ داد.

خمز درباره درخواستش برای جذب سیامک نعمتی از پرسپولیس گفت: من لیستی از بازیکنان مورد نیاز را به باشگاه داده‌ام. باشگاه هم در حال مذاکره است.

وی افزود: این به باشگاهی هم که بازیکن در آن است، بستگی دارد. اینجا نمیتوانم اسمی بگویم چون در مذاکرات به ما کمک نمی کند. باشگاه باید فوری با بازیکنانی که لیستشان را داده ایم صحبت و بتواند آنها را جذب کند.

سرمربی تراکتور درباره جذب نفرات جدید تاکید کرد: چیزی قطعی نیست. نیاز داریم که بازیکن جدید به سرعت به تیم ما اضافه بشود. باشگاه در حال کار کردن است. طبیعتا بازیکنی هم از ما جدا نمی شود.

خمز درباره وضعیت کاوه رضایی اظهار کرد: همه می دانند نظر من درباره کاوه چیست. هم باشگاه می داند هم کاوه. در نشست خبری قبلی که چند روز قبل داشتم، گفتم که شرایط کاوه باید سریعا مشخص شود. باشگاه باید با او صحبت کند تا وضعیت او را مشخص کنند و شایعاتی که از اول ژانویه مطرح می‌شود، به پایان برسد.

سرمربی تراکتور در واکنش به اسامی مطرح شده در خصوص لیست مازاد تیمش، گفت: این موضوع داخلی بوده و هیچ اسمی به رسانه‌ها اعلام نمی‌کنم. اسم بردن از نفرات مختلف، بی احترامی است.

کد مطلب 5686033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • قرمز تراکتور IR ۰۴:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      نفرات مد نظر خمز باید جذب شود.این همه خرج میزارن به باشگاه،یکی دوتا بازیکن خوب بیاد تیم خیلی فرق میکنه.مثل ریکاردو آلوز.سیامک نعمتی رو هم حتما جذب کنند مثل رضا اسدی در تراکتور جا میوفته و خیلی بهتر از تیم پیروزی بازی میکنه.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها