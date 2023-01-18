واکنش سرمربی تراکتور به درخواست جذب بازیکن پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، پاکو خمز سرمربی تیم فوتبال تراکتور امروز چهارشنبه پس از بازی تدارکاتی بین تیم های بزرگسالان و امید تراکتور در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سئوالات آنها پاسخ داد.

خمز درباره درخواستش برای جذب سیامک نعمتی از پرسپولیس گفت: من لیستی از بازیکنان مورد نیاز را به باشگاه داده‌ام. باشگاه هم در حال مذاکره است.

وی افزود: این به باشگاهی هم که بازیکن در آن است، بستگی دارد. اینجا نمیتوانم اسمی بگویم چون در مذاکرات به ما کمک نمی کند. باشگاه باید فوری با بازیکنانی که لیستشان را داده ایم صحبت و بتواند آنها را جذب کند.

سرمربی تراکتور درباره جذب نفرات جدید تاکید کرد: چیزی قطعی نیست. نیاز داریم که بازیکن جدید به سرعت به تیم ما اضافه بشود. باشگاه در حال کار کردن است. طبیعتا بازیکنی هم از ما جدا نمی شود.

خمز درباره وضعیت کاوه رضایی اظهار کرد: همه می دانند نظر من درباره کاوه چیست. هم باشگاه می داند هم کاوه. در نشست خبری قبلی که چند روز قبل داشتم، گفتم که شرایط کاوه باید سریعا مشخص شود. باشگاه باید با او صحبت کند تا وضعیت او را مشخص کنند و شایعاتی که از اول ژانویه مطرح می‌شود، به پایان برسد.

سرمربی تراکتور در واکنش به اسامی مطرح شده در خصوص لیست مازاد تیمش، گفت: این موضوع داخلی بوده و هیچ اسمی به رسانه‌ها اعلام نمی‌کنم. اسم بردن از نفرات مختلف، بی احترامی است.