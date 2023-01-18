به گزارش خبرنگار مهر، علی سالاروند امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به بارش شدید برف و برودت هوا در مناطق کوهستانی و پیشگیری از هرگونه مشکل برای حیات وحش، برای تأمین منابع غذایی، برنامه توزیع علوفه و در پناهگاه حیات وحش «سفید کوه» ازنا و سایر نقاطی که امکان حضور حیات وحش وجود دارد، توسط محیط بانان استان صورت گرفت.

وی، گفت: علوفه کافی برای توزیع در مناطق تحت مدیریت استان تهیه شده و در مواقع ضروری که حیات وحش با مشکلی در این زمینه روبرو شوند توسط محیط بانان در این زیستگاه‌ها توزیع می‌شود.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست لرستان، تصریح کرد: علوفه دهی به حیات وحش در فصل زمستان به دلیل برف و کولاک انجام می‌شود تا تغذیه حیات وحش مناطق با مشکلی مواجه نشود.

سالاروند از عموم مردم خواست با توجه به شرایط نامساعد جوی در صورت نزدیک شدن پرندگان و پستانداران به کنار جاده‌ها یا مناطق مسکونی روستایی و حاشیه شهرها نسبت به همکاری در حفاظت از این حیوانات اهتمام داشته و در اسرع وقت با سامانه ۱۵۴۰ ارتباط برقرار نموده و مأموران محیط زیست را از ورود حیات وحش به این مناطق آگاه کنند.

وی با هشدار جدی به متخلفین زیست محیطی، گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان ضمن اقدام به افزایش تعداد مأموران یگان حفاظت محیط زیست در مناطق کوهستانی، ارتفاعات و زیستگاه‌های حساس و همچنین با هوشمندسازی مناطق حفاظت شده استان؛ در صورت مشاهده و یا گزارش هرگونه آسیب به حیات وحش، با متخلفین برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.