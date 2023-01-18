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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۷:۳۷

مدیرکل محیط زیست لرستان خبر داد؛

توزیع علوفه خشک در پناهگاه حیات‌وحش «سفید کوه» ازنا

توزیع علوفه خشک در پناهگاه حیات‌وحش «سفید کوه» ازنا

خرم‌آباد- مدیرکل حفاظت از محیط زیست لرستان از توزیع علوفه خشک در پناهگاه حیات‌وحش «سفید کوه» ازنا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سالاروند امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به بارش شدید برف و برودت هوا در مناطق کوهستانی و پیشگیری از هرگونه مشکل برای حیات وحش، برای تأمین منابع غذایی، برنامه توزیع علوفه و در پناهگاه حیات وحش «سفید کوه» ازنا و سایر نقاطی که امکان حضور حیات وحش وجود دارد، توسط محیط بانان استان صورت گرفت.

توزیع علوفه خشک در پناهگاه حیات‌وحش «سفید کوه» ازنا

وی، گفت: علوفه کافی برای توزیع در مناطق تحت مدیریت استان تهیه شده و در مواقع ضروری که حیات وحش با مشکلی در این زمینه روبرو شوند توسط محیط بانان در این زیستگاه‌ها توزیع می‌شود.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست لرستان، تصریح کرد: علوفه دهی به حیات وحش در فصل زمستان به دلیل برف و کولاک انجام می‌شود تا تغذیه حیات وحش مناطق با مشکلی مواجه نشود.

سالاروند از عموم مردم خواست با توجه به شرایط نامساعد جوی در صورت نزدیک شدن پرندگان و پستانداران به کنار جاده‌ها یا مناطق مسکونی روستایی و حاشیه شهرها نسبت به همکاری در حفاظت از این حیوانات اهتمام داشته و در اسرع وقت با سامانه ۱۵۴۰ ارتباط برقرار نموده و مأموران محیط زیست را از ورود حیات وحش به این مناطق آگاه کنند.

وی با هشدار جدی به متخلفین زیست محیطی، گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان ضمن اقدام به افزایش تعداد مأموران یگان حفاظت محیط زیست در مناطق کوهستانی، ارتفاعات و زیستگاه‌های حساس و همچنین با هوشمندسازی مناطق حفاظت شده استان؛ در صورت مشاهده و یا گزارش هرگونه آسیب به حیات وحش، با متخلفین برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

کد مطلب 5686146

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