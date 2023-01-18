جاده ساحلی گناوه - بوشهر مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسیر رفت و برگشت محور ساحلی گناوه - بوشهر به دلیل آبگرفتگی و طغیان رودخانه‌های فصلی تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: رانندگانی که قصد عبور از جاده ساحلی گناوه به بوشهر را دارند تا زمانی که آب فروکش نکرده از مسیر جایگزین گناوه -آبپخش -بوشهرو بالعکس استفاده کنند.

وی اظهارکرد: با فروکش کردن طغیان رودخانه‌های بالادستی در این محور، مشکلی برای تردد وجود ندارد که پس از فراهم شدن شرایط اطلاع‌رسانی خواهد شد.