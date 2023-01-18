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۲۹ دی ۱۴۰۱، ۰:۱۵

مدیرکل راهداری بوشهر:

جاده ساحلی گناوه - بوشهر مسدود شد

جاده ساحلی گناوه - بوشهر مسدود شد

بوشهر- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: مسیر رفت و برگشت محور ساحلی گناوه - بوشهر به دلیل آبگرفتگی و طغیان رودخانه‌های فصلی تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسیر رفت و برگشت محور ساحلی گناوه - بوشهر به دلیل آبگرفتگی و طغیان رودخانه‌های فصلی تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: رانندگانی که قصد عبور از جاده ساحلی گناوه به بوشهر را دارند تا زمانی که آب فروکش نکرده از مسیر جایگزین گناوه -آبپخش -بوشهرو بالعکس استفاده کنند.

وی اظهارکرد: با فروکش کردن طغیان رودخانه‌های بالادستی در این محور، مشکلی برای تردد وجود ندارد که پس از فراهم شدن شرایط اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 5686398

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    نظرات

    • سالار IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      همین آبهایی که به دریا سرازیر میشن، اگر بالا دستها مدیریت بشهن و چندتا سد کوچک و بزرگ بزنن میدونید چندین میلیارد متر مکعب آب زخیره می‌شود وچه مشگلی از کم آبی کشور حل می‌شود،؟؟؟؟

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