تفاوت بزرگ استقلال نسبت به فصل قبل/ «پاشنه آشیل» در تیم ساپینتو

هادی شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص وضعیت این روزهای استقلال گفت: استقلال ضربه اصلی را از عدم تمرکزش دریافت کرده است. از ساپینتو تا تک تک بازیکنان هیچ کدام تمرکز نداشتند و نتوانستند شرایط خوبی را ایجاد کنند. آنها در مقابل سپاهان هم به دلیل همین عدم تمرکز بازی را از دست دادند. این روزها فشار زیادی روی استقلال وجود دارد و مسئولان استقلال که از تجربه بالایی هم برخوردارند به همراه کادر فنی باید این فشار مضاعف را از روی تیم بردارند.

وی در موردانتقاداتی که از سرمربی استقلال در خصوص نداشتن یک ترکیب ثابت گرفته می شود، گفت: با تمام احترامی که برای کارشناسان قائلم اعتقاد دارم ما بیرون گود نشسته ایم و تنها از دور انتقاد می کنیم. شاید ساپینتو ابزار کامل را در اختیار نداشته باشد. برخی بازیکنان به دلیل مصدومیت، مسائل انضباطی یا محرومیت در اختیار کادر فنی نیستند و همین مساله باعث می شود ساپینتو نتواند با یک ترکیب کامل به میدان برود بنابراین کسانی که انتقاد می کنند باید اول شرایط تیم را ببینند بعد در مورد نبود یک ترکیب ثابت اظهار نظر کنند.

شکوری در پاسخ به این پرسش که عده ای می گویند بازیکنان استقلال کم کاری می کنند گفت: در دوره ما چنین چیزهایی وجود نداشت بعید می دانم در حال حاضر هم چنین اتفاقی صورت بگیرد. اعتقاد دارم کادر فنی و مدیریت باید از لحاظ شخصیتی در راس هرم قرار بگیرند، بازیکنان از آنان به قول قدیمی ها حساب ببرند، ضمن اینکه استقلال محل آزمون و خطا نیست. این تیم به بازیکنان باتجربه نیاز دارد، بازیکنانی که در استقلال بزرگی کنند. فتح الله زاده تجربه بالایی دارد او سال ها در استقلال کار کرده و اعتقاد دارم این مشکل را می تواند هر چه زودتر برطرف کند.

کارشناس فوتبال در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری لازم است تا استقلال از این بحران خارج شود، گفت: به نظر من استقلال به یک لیدر و یک بازیکن باتجربه نیاز دارد. کسی که بتواند بازیکنان را در زمین مدیریت کند. البته اعتقاد دارم همدلی که بین بازیکنان در فصل گذشته بود در حال حاضر در تیم وجود ندارد. شنیدم امید ابراهیمی قرار است به استقلال بپیوندد چون او هم یک بازیکن باتعصب است و هم مدیریت قوی در زمین دارد. بنابراین باید کسی در استقلال حضور داشته باشد که بتواند سایر بازیکنان را مدیریت کرده و اجازه ندهد حواشی تمرکز بازیکنان را از بین ببرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر و تحولات در کادر فنی می تواند برای آبی پوشان مفید باشد گفت: همیشه تغییر و تحول در راس کادر فنی مشکل گشا نیست. تیم به یک برنامه ریزی دقیق نیاز دارد. استقلال تیمی است که اگر وارد حاشیه شود شرایطش سخت می شود بنابراین آرامش لازمه موفقیت استقلال است. ضمن اینکه شاید همین تغییر و تحولات به استقلال هم ضربه بزند و مهمتر از این موضوع این است که آیا اگر ساپینتو را هم برکنار کردیم چه کسی می تواند جانشین او شود که توانایی این را داشته باشد که استقلال از این بحران خارج شود.

وی در پایان و در خصوص اینکه گفته می شود به احتمال زیاد از هفته آینده هواداران به ورزشگاه خواهند آمد گفت: حضور آنها تاثیر به سزایی در عملکرد بازیکنان دارد به شرط اینکه آنها از ساپینتو و بازیکنان حمایت کنند نه اینکه با اولین اتفاق همه علیه کادر فنی موضع گرفته و بیشتر از گذشته باعث به وجود آمدن حاشیه در استقلال شوند.