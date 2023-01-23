۲۲۲ گزارش از فرار مالیاتی پزشکان در آذربایجان شرقی ثبت شده است

عیسی اورج‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص فرار مالیاتی پزشکان اظهار کرد: علیرغم اینکه جامعه پزشکی خوش حساب‌ترین مدعیان مالیاتی هستند اما اغلب گزارشات مردمی از فرار مالیاتی پزشکان است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۲۲ مورد گزارش مردمی در خصوص فرار مالیاتی پزشکان به اداره‌کل مالیات واصل شده که بیش از ۵۰ درصد آنها پزشکانی هستند که از کارتخوان و پز فروشگاهی استفاده نمی‌کنند.

اورج‌زاده گفت: مدعیان در صورت مشاهده هرگونه تخلف با رجوع به سامانه اداره‌کل مالیات یا با شماره‌گیری ۱۵۲۶ تماس، تخلفات را گزارش دهند.