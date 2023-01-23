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۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۰۸

مدیرکل امور مالیاتی استان:

۲۲۲ گزارش از فرار مالیاتی پزشکان در آذربایجان شرقی ثبت شده است

۲۲۲ گزارش از فرار مالیاتی پزشکان در آذربایجان شرقی ثبت شده است

تبریز- مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: بیشترین گزارشات مردمی از فرار مالیاتی پزشکان است که ۲۲۲ مورد آن در استان ثبت شده است.

عیسی اورج‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص فرار مالیاتی پزشکان اظهار کرد: علیرغم اینکه جامعه پزشکی خوش حساب‌ترین مدعیان مالیاتی هستند اما اغلب گزارشات مردمی از فرار مالیاتی پزشکان است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۲۲ مورد گزارش مردمی در خصوص فرار مالیاتی پزشکان به اداره‌کل مالیات واصل شده که بیش از ۵۰ درصد آنها پزشکانی هستند که از کارتخوان و پز فروشگاهی استفاده نمی‌کنند.

اورج‌زاده گفت: مدعیان در صورت مشاهده هرگونه تخلف با رجوع به سامانه اداره‌کل مالیات یا با شماره‌گیری ۱۵۲۶ تماس، تخلفات را گزارش دهند.

کد مطلب 5689607

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