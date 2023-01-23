برای اجاره مسکن در منطقه شمس آباد چقدر باید پرداخت کنیم؟ + جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره در محله شمس آباد حداکثر باید به میزان ۱۸ میلیون تومان اجاره و حداقل ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در این محله تهران منتشر میشود:
|محله
|متراژ
|اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد)
|رهن (قیمتها به تومان میباشد)
|مجیدیه
|۸۶
|۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۸ میلیون
|۲۰۰ الی ۹۰۰ میلیون
|شمس آباد
|۸۵
|۸ الی ۱۰ میلیون
|۲۵۰ الی ۹۰۰ میلیون
|هروی
|۱۰۲
|۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۸ میلیون
|۵۰۰ الی ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون
|کاظم آباد
|۱۰۰
|۱ الی ۹ میلیون و ۵۰۰
|۲۰۰ الی ۱ میلیارد
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