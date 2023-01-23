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۳ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۱۴

بازار اجاره بها؛

برای اجاره مسکن در منطقه شمس آباد چقدر باید پرداخت کنیم؟ + جدول

برای اجاره مسکن در منطقه شمس آباد چقدر باید پرداخت کنیم؟ + جدول

اجاره یک واحد آپارتمان ۸۵ الی ۱۱۰ متری در محله شمس آباد حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۸ میلیون تومان در ماه است.

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره در محله شمس آباد حداکثر باید به میزان ۱۸ میلیون تومان اجاره و حداقل ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این محله تهران منتشر می‌شود:

محله متراژ اجاره بها (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
مجیدیه ۸۶ ۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۸ میلیون ۲۰۰ الی ۹۰۰ میلیون
شمس آباد ۸۵ ۸ الی ۱۰ میلیون ۲۵۰ الی ۹۰۰ میلیون
هروی ۱۰۲ ۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۸ میلیون ۵۰۰ الی ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون
کاظم آباد ۱۰۰ ۱ الی ۹ میلیون و ۵۰۰ ۲۰۰ الی ۱ میلیارد

کد مطلب 5689649

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