برای اجاره مسکن در منطقه شمس آباد چقدر باید پرداخت کنیم؟ + جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره در محله شمس آباد حداکثر باید به میزان ۱۸ میلیون تومان اجاره و حداقل ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این محله تهران منتشر می‌شود: